La Marfà impulsa els últims projectes de la GIO, Maria Hein i Xavi Lloses

Els nous projectes de Maria Hein, Xavi Lloses, Reggae per Xics i la GIO Symphonia porten el segell de La Marfà. El Centre de Creació Musical de Girona impulsa disset projectes durant la temporada 2023-2024 a través dels seus programes de suport a la creació, que abasten des de l’escena amateur fins als músics professionals. L’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC), Tramma, Dani Nel·lo o Jordi Serradell són alguns dels músics que també reben suport de La Marfà aquest curs, ja sigui en forma d’acompanyament artístic, de coproducció d’espectacles o residències internacionals.

A través del programa d’acompanyament artístic, La Marfà i la Casa de la Música del Gironès ofereixen mentoratge i suport en la contractació de serveis professionals a músics gironins en vies de professionalitzar-se. Aquesta temporada, La Marfà acompanya el músic i compositor bisbalenc Jordi Serradell, que ha publicat el seu segon disc, Eternitat; Tramma, és a dir la gironina Marta Romeu, que en el seu segon treball aposta per fusionar estils com el dance, l’electrònica, el pop o el disco i l’Arannà, un duet de teclats, sintetitzadors i veus meitat ganxó meitat eivissenc amb una recerca sonora al voltant de la literatura catalana.

El programa de coproduccions ofereix als artistes acompanyament i finançament a l’hora de portar a l’escenari un nou disc, projecte o espectacle i és el resultat de la col·laboració entre el centre gironí i festivals, fires, equipaments o productores, com la Fira Mediterrània de Manresa el Mercat de la Música Viva de Vic o el segell Bankrobber.

En aquest cas, van des de Crui, la segona producció de l’OMAC, l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya, centrada en la transhumància, al segon treball de la mallorquina Maria Hein, que ha deixat la seva faceta de cantautora per entrar de ple en la música urbana i el pop electrònic o un nou projecte pedagògic de la GIO Symphonia per acostar-se al públic escolar i familiar.

També en l’apartat de la música familiar, forma part del programa el nou espectacle de Reggae per Xics, El cuc quàntic, preestrenat aquest diumenge a l'Auditori de Girona.

El concert multidisciplinari Només les flors de Depaper, que barreja música i arts visuals per abordar l’esclerosi múltiple; la música experimental però ballable del trio C.O.U. i el nou espectacle i disc de Las Karamba, Te lo digo cantando, també han rebut ajuts en la convocatòria d’enguany.

I més enllà de les propostes més convencionals, Estornells sonors, un projecte en què el guixolenc Xavi Lloses uneix art sonor, música i noves tecnologies i NI.U., un espectacle de música, dansa i audiovisuals de la percussionista, improvisadora i compositora Núria Andorrà.

De cara a la internacionalització dels artistes catalans, La Marfà també compta amb un programa de residències internacionals per impulsar projectes que suposin la col·laboració entre músics de diversos països. Va triar en la seva darrera edició Oriol Marés & Talal Fayad Quartet, un quartet de jazz i músiques del món encapçalat pel clarinetista gironí Oriol Marés i altres músics de Síria i Grècia; Nel·lo & Corcoran, un projecte que reuneix el saxofonista Dani Nel·lo i el guitarrista londinenc Chris Corcoran i Mediterranean Bagpipes Company, una formació que uneix musicalment Catalunya, Itàlia i Turquia mitjançant els instruments de la família de les cornamuses. La beca consisteix en la cessió d’espais de treball i en un ajut per finançar una estada de creació de cinc dies de durada a La Marfà, amb una dotació econòmica anual de 12.000 euros, amb un màxim de 6.000 euros per projecte.

Amb les ajudes a primers enregistraments fonogràfics, destinades a formacions de les comarques gironines que inicien la seva trajectòria i no tenen cap treball discogràfic editat, La Marfà també va de bracet amb la Casa de la Música del Gironès. Aquest any van destinades a Hatxe & The Curlys i The Dream of Horses.

