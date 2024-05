Sopa de Cabra i Beth publiquen ‘Temps de sega’, segon avançament del nou disc de la banda gironina

Sopa de Cabra i Beth han publicat la cançó ‘Temps de sega’ (Promo Arts Music Records), segon avançament del nou disc, ‘Ànima’, de la banda gironina que publicarà el novembre d’aquest any. El cantant de Sopa de Cabra, Gerard Quintana, ha dit que 'Temps de saga' parla de "l'amor després de l'amor, de l'amor treballat que has hagut de sembrar, regar i podar per fer-lo fort, un amor amb perspectiva i no és un amor instantani ni efervescent, sinó de llarg recorregut". El nou single té influència de la música americana dels anys 70 que fusiona el country i el gòspel amb el rock, un estil musical que sempre ha influït les composicions de la banda gironina.

Cada cançó del nou treball compta amb la participació en el tema d’un artista que “el grup considera que té ànima, un concepte que dona títol al nou projecte discogràfic”. En aquest segon single, Sopa de Cabra ha comptat amb la col·laboració de la cantant Beth, que acaba de celebrar vint anys de carrera musical amb set discos publicats.

El nou llançament ve acompanyat d’un nou pòdcast de programa de tv Bull d’Ànima, amb una conversa entre els Sopa i la Beth que s’ha enregistrat a la Finca Casassaies de Castellgalí, on desenvolupa el seu projecte l’Institut de Recerca Holística de Montserrat (Irehom). Aquesta organització sense ànim de lucre constituïda per persones que juntes estudien, experimenten, validen i practiquen maneres d’entendre la vida per aconseguir desenvolupar-se amb més plenitud i coherència, així com donar respostes als reptes dels nostres temps. El diàleg entre els artistes es pot escoltar a les plataformes Ivoox, Spotity i Apple i es pot visualitzar al canal Youtube de Sopa de Cabra.

Dissetè treball

Després de gairebé cinc anys sense presentar nou disc, Sopa de Cabra publicarà el que serà el seu dissetè treball entre discos d’estudi i de directes. Coincidint amb la publicació del nou disc, el grup farà aquest 2024 una gira que s’allargarà fins al mes de març del 2025, amb un nombre limitat de concerts.

La banda torna aquest estiu als escenaris amb un nombre limitat de concerts, el primer l’11 de juliol a les Nits de Barcelona ja ha penjat el cartell d’entrades exhaurides. Encara en queden pels festivals Cap Roig, Portalblau o Terramar