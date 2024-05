«Cor petit»: Pol Bordas s’alia amb Figa Flawas per contagiar el ball

El cantant gironí Pol Bordas s’uneix a un dels noms de moda de l’escena urbana en català, Figa Flawas, a Cor petit, el quart avançament del seu primer disc, Aquesta vida és nostra, que sortirà a la tardor. La cançó, un tema molt ballable que s’ha publicat avui a les plataformes digitals, va acompanyada d’un videoclip que compta amb la col·laboració de Diari de Girona.

Cor petit formarà part del primer treball de llarga durada que Bordas està enregistrant amb diferents productors, com Galgo Lento, Joan Thió (Ohanko) o Scotty DK, i, a més de Figa Flawas, inclourà altres col·laboracions pendents d’anunciar.

Després d’haver guanyat el premi Cases de la Música del Sona9, Pol Bordas va publicar l’EP El dia més curt de la setmana (2021), i l’any passat, L’hora del pati (2023), un treball «nostàlgic, que parla del passat i de deixar-lo anar», ara planteja un disc de «reafirmació». «Fins ara no volia donar gaire la cara, ara vull donar-me valor i donar presència a la meva proposta, per això estic fent molts vídeos», explica l’intèrpret, que estudia audiovisuals.

Aquest missatge d’autoafirmació és el que dona coherència al disc, «molt obert a diferents sonoritats i subgèneres dins el gènere urbà», explica.

Col·laboracions creuades

Cor petit «parla de l’estira-i-arronsa, de perdonar-se per una nit, de tornar a allò d’abans i tenir una nit de passió», detalla Bordas. L’ha produït Scotty DK, que ha treballat amb Triquell, Lildami o Mama Dousha amb la popular Rikiti.

El videoclip de Tramaliats dirigit per Albert Alves ha simulat en una oficina de l’edifici del Bolet de Girona la redacció d’un mitjà de comunicació, per a la qual Diari de Girona ha prestat material. Aviat, la redacció acaba potes enlaire contagiada pel ritme de la cançó.

Si fa uns mesos el gironí participava a La calçotada, el segon disc de Figa Flawas, amb la cançó Mala sang, Cor petit és la torna. «Ens coneixem des d’abans que ho rebentessin, i fa temps que volíem treballar junts. Quan vaig començar a pensar en el disc, vam veure que seria el moment ideal i les dues col·laboracions han anat molt seguides», assenyala Bordas.

Xavier Cartanyà, la meitat de Figa Flawas amb Pep Blasco, explica que va ser durant la gravació de Mala sang que la proposta va tirar endavant. «Ens va encantar la barreja de mambo i carioca de la cançó», apuntava a mitjan abril durant la gravació del vídeo, pocs dies després d’arrencar la seva nova gira al festival Strenes, amb les entrades exhaurides per La Mirona des d’un mes i mig abans.

En aquest sentit, va indicar que, malgrat que «a vegades costa», perquè en el món de la música hi ha molta feina de gestió que no és veu, Figa Flawas passa per un molt bon moment i «és una sort estar vivint això».