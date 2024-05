«Podria ser perfectament que fóssim un d’aquells grups que s’acomiada i torna»

«D’enfants terribles no ens n’hem cregut mai»

Des dels seus inicis, els ha acompanyat l’etiqueta d’enfants terribles. Ara que ja no són tan joves, assegura: «Aquesta etiqueta no ens ha pesat massa perquè mai ens l’hem cregut, no ens hi hem identificat. Quan ens la van posar no ens va semblar lògica, ja no per enfants, que sí que ho érem en el seu moment, sinó per terribles, no anem a contracorrent».

«Sempre hem fet un teatre molt popular: hem agafat referents que potser son radicals o estan als marges, però a qui el sistema ha donat espai, per transformar-los. El nostre motor creatiu no és anar a trencar els models de la teatralitat», diu un creador teatral que, des de ben jove ha pogut treballar als grans teatres del país, com el TNC i el Lliure, i ha rebut reconeixements com el Max o els premis de la Crítica.

Tot i que la seva entrada als escenaris més rellevants «pot semblar plàcida des de fora», subratlla que de portes endins no ha estat tant: «hem rebut molts ‘no’ i les primeres obres les fèiem tres dies i amb uns pressupostos que no ho eren, simplement ens deixaven l’espai». «El problema no és que nosaltres haguem tingut sort, sinó que el sistema no deixi espai a més creadors joves», critica Borràs, que ara està en un moment d’aturada després d’encadenar i solapar projectes com les sèries Això no és Suècia, Galgos o El Immortal.