Un clàssic inèdit en català per tancar el curs al Teatre Municipal

Tot i ser un dels grans dramaturgs nord-americans -té dos premis Pulitzer teatrals, a més del de la novel·la El pont de San Luis Rey-, Thornton Wilder no és dels més representats a Catalunya. La seva peça més popular aquí és El llarg dinar de Nadal, que va fer fortuna gràcies a un excel·lent muntatge de La Ruta 40 que s’ha repetit durant diversos hiverns a Barcelona i que fa dos anys es va poder veure també a la sala La Planeta. El deute pendent era dur a un escenari professional el clàssic La nostra ciutat, saldat fa uns mesos gràcies al Teatre Lliure. Aquesta producció, dirigida per Ferran Utzet i amb adaptació del dramaturg gironí Llàtzer Garcia, recala aquest divendres (20.00) al Teatre Municipal de Girona per tancar la temporada regular.

Descrita per Edward Albee com «l’obra nord-americana més gran que s’ha escrit mai», és un dels textos més populars del teatre dels Estats Units. També entre les companyies amateurs, perquè és una obra coral en què poden entrar en joc molts intèrprets. Fins ara, però, havia passat de llarg del teatre professional català i només el 1945 el Teatre Romea va acollir representacions de la versió en castellà de la companyia del Teatro María Guerrero de Madrid.

Tot i estar escrita l’any 1938, Wilder situa l’acció a principis del segle XX, seguint durant dotze anys la vida en una ciutat nord-americana, Grover’s Corner, explicada mitjançant un joc metateatral.

Amb una quinzena d’actors sobre l’escenari, capitanejats per Anna Sahun, que fa de narradora, La nostra ciutat parla del pas del temps a través de la història d’aquest llogarret imaginari i dels seus habitants i, sense cap gran conflicte a la vista, llança un missatge molt modern: l’ésser humà és tan cec que no sap gaudir del present.

La funció del Teatre Municipal serà accessible, amb subtitulat adaptat, audiodescripció, bucle magnètic individual i so amplificat amb auriculars.