El Festival de Torroella de Montgrí estrenarà la Missa 'Custoditus ab ira mundi'

Un total de 18 concerts integren la 44a edició del Festival de Torroella de Montgrí, que se celebrarà en aquesta localitat baixempordanesa entre 2 i el 22 d'agost. La programació s'inaugurarà enguany amb un concert a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC). El certamen també comptarà amb Amandine Beyer, Claudio Constantini, Moisés P. Sánchez, Quartet Gerhard, Orquestra Simfònica del Vallès i Joaquín Achúcarro o Bach Collegium Japan, entre d'altres. El plat fort serà l'estrena de la Missa 'Custoditus ab ira mundi' de Ramon Humet, interpretada per Ensemble O Vos Omnes. A més, el festival incorpora una sèrie dedicada al documental musical que obre a l'Empordà una nova seu del Festival In-Edit.

La música antiga ha estat una de les senyes d'identitat del Festival de Torroella de Montgrí des dels seus inicis. Aquest any, els tres compositors més interpretats en la història del certamen estan presents en la programació: Johann Sebastian Bach amb tres concerts, i Mozart i Vivaldi amb un monogràfic cada un. Bach serà el protagonista del monogràfic de cantates que oferirà el Bach Collegium Japan (13 d'agost) en el seu debut al Festival i de dos concerts de la sèrie Singulars Torroella, una versió per a bandoneó de les seves obres que protagonitzarà Claudio Constantini (7 d'agost) i l'altre amb Bach en clau de jazz que oferirà Moisés P. Sánchez en format trio (14 d'agost) amb el seu programa 'Bach (Re) Inventions'.

A més, estarà present també a través del seu fill Carl Philipp Emanuel, protagonista del programa de la violinista Amandine Beyer al capdavant del seu grup Gli Incognti titulat 'Beyond the limits'. Pel que fa a Mozart, és el segon compositor més interpretat al Festival i estarà present aquesta edició en el concert que oferirà la Freiburger Barockorchester (21 d'agost) en la seva tornada al certamen amb el programa 'Mozart!', que inclou simfonies i concerts per a pianoforte del compositor salzburguès i que tindrà com a convidat excepcional un altre fill de Bach, Johann Christian.

Vivaldi, el tercer compositor més interpretat a Torroella, protagonitzarà el concert del debut al Festival de Le Consort amb el jove violinista Théotime Langlois de Swarte (18 d'agost) al capdavant amb un programa que recorre la vida de Vivaldi i que inclou els seus cèlebres concerts per a violí 'Quatre estacions'. D'altra banda, la clavicembalista Eva del Campo oferirà un recorregut per la música escrita per a clavicèmbal al llarg dels més de 300 anys de predomini d'aquest instrument des del Renaixement fins al Barroc.

El cant també tindrà una presència important en aquesta edició. Concretament, s'han programat cinc concerts entre els quals destaca l'estrena absoluta en el concert de clausura de la 44a edició, el 22 d'agost, de la Missa 'Custoditus ab ira mundi' de Ramon Humet, un encàrrec del certamen. El lema del festival: 'A recer de la fúria del món', és la font d'inspiració que anima aquesta nova partitura que adopta l'estructura tradicional de la missa catòlica en cinc moviments, així com el seu text llatí. L'obra està escrita per a sis veus i s'emmiralla en les misses polifòniques renaixentistes.

També destaca l'oratori de Händel 'Il Trionfo del Tempo e del Disinganno' (3 d'agost), que sota la direcció musical de Dani Espasa al capdavant del conjunt Vespres d'Arnadí, tindrà com a solistes les sopranos Sunhae Im i Núria Rial, el contratenor Xavier Sabata i el tenor Juan Sancho.

D'altra banda, torna a Torroella William Christie, aquesta vegada amb el seu conjunt Les Arts Florissants i els joves cantants seleccionats del seu 'Le Jardin des Voix', per presentar una versió semiescenificada de l'òpera 'The Fairy Queen de Purcell' (10 d'agost). El conjunt vocal Graindelavoix debuta al festival amb un concert a l'església de Sant Genís (16 d'agost) en el qual presentaran una selecció d'obres de la polifonia anglesa, francoflamenca i espanyola basades en els laments del rei David pel seu fill Absalom i pel seu amic Jonathan.

La part de concerts de música vocal es completa amb una selecció de cantates de Bach que interpretarà el Bach Collegium Japan (13 d'agost). Finalment, la programació s'inaugurarà el 2 d'agost amb un concert amb obres de Mozart i Beethoven a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), que torna al Festival després de més de 30 anys.

Altres concerts que completen la programació són els dos recitals del Quartet Gerhard (9 d'agost), la tornada del pianista Joaquín Achúcarro, que en aquesta ocasió es presenta en concert acompanyat per l'Orquestra Simfònica del Vallès (11 d’agost) i el debut del pianista Denis Kozhukhin amb un refinat recital amb obres de Liszt i Ligeti (17 d'agost).

A tot això se suma un concert gratuït a la Plaça de la Vila amb el duo BartolomeyBittmann (15 d'agost) i el tradicional concert de la Festa del Soci, que aquest any se celebrarà el 19 de juliol amb el Trio Fortuny.

Un nou tastet del Festival In-Edit

Com a novetat, el de Torroella de Montgrí estrena aquest any una sèrie dedicada al documental musical que obre a l'Empordà una nova seu del Festival In-Edit. Aquesta constarà de quatre documentals que es presentaran cada dilluns del 5 al 26 d'agost al Cinema Montgrí. Els títols seleccionats en aquesta primera edició són: 'The Conductor' (2021), sobre la directora d'orquestra Marin Alsop; 'Revolutionary Quartet, l'enigma Gerhard' (2023) sobre el compositor de Valls Robert Gerhard; 'Pianoforte' (2022), sobre el Concurs de Piano Frédéric Chopin de Varsòvia; i 'Licht: Stockhausen's Legacy' (2022) sobre el colossal cicle operístic Licht (29 hores repartides en 7 dies) del compositor alemany.

Un festival molt vinculat al municipi

En el marc de la presentació del certamen, l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ha subratllat la importància que durant més de quaranta anys el festival hagi anat "creixent, madurant i consolidant". En aquest sentit, ha recordat que al seu municipi sempre hi ha hagut una gran inquietud per la música, i que la proposta permet posar en valor "el talent" i també la identitat de la seva localitat.

"Destaca la seva capacitat d'unir persones d'arreu del món que valoren l'art, la cultura i la bellesa, un fet que esdevé un motor econòmic pel nostre municipi i la nostra comarca", ha insistit. En aquesta mateixa línia s'ha expressat la directora artística del Festival Torroella de Montgrí, Montse Fabra, que ha celebrat que hi hagi espais com aquest que permetin "esdevenir un refugi" en un moment complicat amb diverses crisis mundials simultànies.

El festival, impulsat per les Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, arriba aquesta any a la seva 44a edició i compta amb un pressupost de 593.170 euros, dels quals un 78% són aportacions públiques, un 18% fons propis i un 4% entitats privades. Les entrades es posaran a la venda aquesta mateixa setmana.