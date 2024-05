L’Inundart treballarà per professionalitzar les arts visuals

L’Inundart, la mostra d’art contemporani de Girona, estrenarà en la seva dinovena edició una trobada per a gestors culturals per treballar en la professionalització del sector de les arts visuals. La mostra, que durà aquest cap de setmana instal·lacions, recorreguts sensitius i performances al centre de Girona, veu amb preocupació les dificultats perquè els artistes rebin remuneració per la seva feina i vol contribuir a solucionar-ho.

«Cada cop hi ha menys sales on exposar arts visuals i en la majoria, ni tan sols es contempla que hi pugui haver algun tipus de retribució per a l’artista», lamenta la directora del festival Inundart, Raquel Morón.

Amb l’objectiu de trobar mesures concretes a través del treball en xarxa, com ara les coproduccions, una vintena de gestors dedicats a les arts visuals d’arreu de Catalunya, com ara responsables de festivals, entitats i sales d’exposicions es trobaran dissabte a la Casa de Cultura de Girona. El perfil és variat, amb novells en aquest àmbit compartint idees amb professionals experimentats al capdavant de festivals que tenen l’art com a eix vertebrador.

Raquel Morón posa també deures a les institucions, a qui no demana «més diners pel festival», però sí «una mirada més accessible i transformadora de la cultura més enllà dels números» i reitera una de les peticions que ha fet en els darrers anys: que treballin per equiparar les partides pressupostàries dedicades a les arts visuals al d’altres disciplines com la música o les arts escèniques.

En aquest sentit, el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de Girona, Quim Ayats, recorda que l’Ajuntament aposta per crear sinergies, per exemple amb el Centre d’Art Contemporani, el Bòlit, o donar suport als artistes amb les beques Amplia cultura, Diversifica Cultura i Kreas.

24 propostes

Pel que fa a la programació de la dinovena edició d’Inundart, convidarà el públic a passejar per espais del Barri Vell «obert a noves experiències a través dels sentits».

En total, 120 artistes oferiran 24 propostes. El cartell s’ha fet en clau femenina, explica Morón, tant des de l’organització com de la predominança d’artistes femenines, i intergeneracional, amb creadors que comencen i d’altres molt consolidats, com Assumpció Mateu o Pep Aymerich i propostes que arribin a públics de totes les edats.

Divendres s’inaugura l’exposició col·lectiva a la Casa de Cultura, que es podrà visitar fins al 29 de juny. S’hi podran veure obres d’artistes com les gironines Adela Caamaño, Fina Morera o Fiona Morrison i Michelle Wilson, que plantegen una instal·lació audiovisual sobre la hipersexualització dels joves a través del reggaeton.

El gruix de la programació, però, serà al cap de setmana amb cinc instal·lacions a la Rambla que busquen la participació dels visitants. També n’hi haurà una a la plaça de les Voltes d’en Roses a càrrec de l’artista belga Jeremiah Baudrie, fruit d’una residència al Bòlit i al Centre Cívic del Barri Vell, que amb un recorregut sonor i pictòric creat amb la gent del barri.

Pel que fa als recorreguts sensitius, un dels elements característics del festival, demanaran a l’espectador «que posi tot el cos per viure-les amb tots els sentits». La Carbonera del Museu d’Història de Girona, la Fundació Valvi o la Casa de Cultura són alguns dels escenaris, a més del refugi antiaeri del Jardí de la Infància, amb un recorregut immersiu pensat per una sola persona.