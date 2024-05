Verbaline publica «X», un gir cap al rock alternatiu

Verbaline, el trio gironí format per David Tulsà (bateria), Pere Servià (baix) i David Izquierdo (veus i guitarres), ha publicat el seu tercer disc conmemorant els seus deu anys com a banda. El treball discogràfic, anomenat X (deu, en nombres romans), compta amb sis cançons. Dues són temes nous, i la resta són temes remesclats i remasteritzats que compten amb la participació a les veus de les que foren vocalistes de la banda, Clara Quera i Gemma Martínez.

El trio fa un gir deixant de banda el rock dels noranta que és la seva bandera de presentació, i s’apropa al rock alternatiu més actual.

Els dos temes de nova factura, Memories i Mery Anders, que compten amb la formació habitual de la banda, obren un disc enèrgic i molt melòdic

Confused in time, una balada soul de llarga durada, és interpretada per les dues vocalistes, i Lines aporta la frescor de la veu i la fluctuació i diàleg constant de les guitarres acústiques i elèctriques, tot combinant-ho amb moments de corda que relaxen una cançó molt estimada per la banda. Finalment Hurts like hell, recobra una potència sonora propera al rock més potent, i exprimeix molt les veus en la seva tornada.

El disc ha estat gravat a l’estudi Soundclub de Lluís Costa (Salt), produït per David Izquierdo, mesclat per Costa i Izquierdo, i masteritzat per Juanjo Muñoz (Gossos) a Catmastering, Manresa.

El primer concert de la banda després de la publicació de X serà a Llorà el proper dia 15 de juny a les 18h, amb l’habitual ajuda per als directes del guitarrista Robin Knight.