El Festivalot escalfa motors amb la visita dels artistes a escoles gironines

«La idea és que el Festivalot estigui obert a tothom i des de fa deu anys treballem per a això, i per arribar a tots els públics», assegura Rita Peré, la directora d’un Festivalot que escalfa motors per a la novena edició. Aquest any el festival de música en família se celebrarà aquest cap de setmana (1 i 2 de juny) amb la Devesa com a centre neuràlgic i dos focus, el Palau de Fires i l’Auditori. Abans, però, durant les darreres setmanes diversos artistes han visitat escoles gironines i han treballat amb alumnes de Primària. Els músics s’adapten al projecte musical de cada centre, per exemple, a la Farga de Salt, que treballa la percussió, Lildami va convidar els nens i nenes a pujar a l’escenari amb ell, tocant el djembé, un instrument d’origen africà. També els va posar un repte: versionar una cançó seva canviant-ne la lletra.

El primer Festivalot va ser el 2015, però la pandèmiava fer saltar una edició. Així doncs, serà el desè any, però la novena edició. El projecte de les escoles, en canvi, si que es va fer durant el covid i ha acompanyat el projecte tota aquesta dècada. Peré revela que estan preparant un documental que es presentarà a la tardor «per documentar les experiències amb els artistes i els nens i nenes de les escoles amb les quals treballem».

D’altres visites a escoles les han protagonitzat Els Amics de les Arts, que van anar a l’escola Carme Auguet del Pont Major; Sara Roy, que va visitar l’escola Santa Eugènia i va acompanyar als nens i nenes a l’escola Municipal de Música de Girona, on participen en el projecte Montsalvatge, que reforça la música a l’escola i beca a alguns alumnes perquè puguin fer classe allà. Sara Roy va tocar una cançó amb els nens i nenes i va convidar a un nen que toca el violí a pujar a l’escenari amb ella al seu concert del Festivalot. Suu va visitar l’escola Àgora i els va donar consells mentre preparaven una obra de teatre musical. n