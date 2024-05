L’home que va dur Rubinstein, Casals i Granados a Girona

El músic i doctor en Pedagogia Lluís Brugués ha publicat una biografia de Tomàs Sobrequés i Masbernat, personatge cabdal i motor de la vida musical gironina de les primeres quatre dècades del segle XX. A El ciutadà Sobrequés. Tomàs Sobrequés i Masbernat (1878-1945), de l’Editorial Base, Brugués ret tribut al músic, mestre, compositor, polític, empresari i promotor cultural, que va dur grans personalitats de la música del seu temps a Girona, com el polonès Arthur Rubinstein, un dels millors pianistes del segle XX.

Catedràtic de música a l’Escola Normal de Magisteri de Girona, Sobrequés era violoncel·lista i va ser un dels dinamitzadors de la vida musical gironina del seu temps. Des de la societat Sobrequés & Reitg i el Magatzem de Música, l’establiment de la Rambla on venia instruments i distribuïa gramòfons i discos, va organitzar concerts protagonitzats per algunes de les figures musicals nacionals i internacionals més destacades de l’època, com Rubinstein, Enric Granados, Joan Manén, Pau Casals o Eduard Toldrà, tant al Teatre Principal (l’actual Municipal) com a l’Albéniz o el Coliseu Imperial.

També va ser un intel·lectual que va viure amb intensitat els esdeveniments de la ciutat del seu temps, al costat de personatges com Prudenci Bertrana, Carles Rahola o Xavier Montsalvatge.

Lluís Brugués dibuixa en aquest volum un Sobrequés polifacètic, ja que a més de la seva faceta musical, també va ser polític, escriptor i editor.

A més de reivindicar-lo, el llibre pretén aportar llum sobre una generació de músics i cantants gironins, tant homes com dones, que han anat quedant en l’oblit i que van compartir amistat i escenari amb el biografiat.

El ciutadà Sobrequés es presenta avui (19.00) a la Fundació Valvi. A l’acte hi intervindran l’autor i el cronista oficial de la ciutat, Joan Boadas.