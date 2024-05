Dr Ring Ding i Littel R, caps de cartell del Bosc del Reggae de Porqueres

El Bosc del Reggae, el festival de reggae que Rise Up Girona organitza al bosc de Can Ginebreda de Porqueres, comptarà amb Dr Ring Ding i Littel R com a caps de cartell. La sisena edició se celebrarà el 7 i 8 de juny amb una desena d’artistes.

Algunes de les propostes més destacades del festival és la del cantant i instrumentista alemany Dr Ring Ding i el productor i selector català Bongoroll, però el cartell també inclou una representació important de l’escena francesa. És el cas dels productors Roots Raid, el cantant Little R, el selector Induhman i el cantant Peter Youthman.

En l’àmbit nacional, destaquen els selectors Mystical Hifi vinguts des de València, el grup català MoonWalkers i el coŀlectiu femení Amasistas.

Completaran el cartell Pupa Congo, Mumu334, Kharloss Selektah, Ital Skol, Jen Attitude, Isi the Observer, Jaume Skinet i Ot Selektah.

Tot el festival serà sonoritzat pel Sound System de Rise Up, un equip de so 100% artesanal, i durant tota la jornada hi ha previstos tallers i activitats per la mainada relacionats amb la natura, el circ, la música i el ball. També hi haurà food trucks i un mercat d’artesania.