«La llengua és el producte cultural més important que existeix, és prioritària»

Des que decidís deixar la feina de docent per dedicar-se de ple a l'escriptura, Toni Sala ha tocat tots els pals i tant ha signat una crònica sobre un professor de secundària, com perfils biogràfics, novel·les o assajos. Ara torna amb Tradició i creació i altres notes sobre literatura.

En una entrevista, Sala defensa que la personalitat de cadascun de nosaltres es forja i conforma a partir d'una tradició, del llegat dels qui ens han precedit, un magma que permet projectar-se cap al futur. "Sense això, no creix res al param. La terra és fructífera perquè algú abans l'ha adobada. Això és la tradició. En el cas de la literària, és una cosa pensada, no és espontani, perquè la literatura és, principalment, consciència , i es fa amb una llengua", reflexiona.

Publicat per l'Altra Editorial, al seu nou títol inclou una dotzena d'assajos que ha escrit en la darrera dècada, la majoria d'ells, encàrrecs, sobre autors com Mercè Rodoreda, Josep Pla, Víctor Català, Àngel Guimerà, Salvador Espriu, Pere Calders, Joanot Martorell o Tolstoi, sense oblidar Josep Carner, algú sense comparació per a ell.

"Si posem una graduació en l'àmbit cultural, la llengua és el que és prioritari. Tu no tens una literatura si no tens una llengua. Pots tenir Carner, Ramon Llull i altres, però sempre és més important la llengua que el producte que deriva de la llengua", apunta.

És per això que l'escriptor dóna tanta importància a la seva llengua materna, el català, i també per això no dubta a afirmar que qualsevol acte cultural que a Catalunya "renunciï a la llengua, la perjudica, és el producte cultural més important que existeix i que una població es pot donar, és prioritària".

Al seu parer, a més, els parlants del català cedeixen amb "facilitat" i contribueixen a "invisibilitzar-la", amb actituds que es veuen com a "neutres", però que acaben sent, segons la seva opinió, la mostra que hi ha "poca consciència de la tradició".

La cultura molesta els polítics

D'altra banda, no dubta a afirmar que als polítics la cultura els molesta, és com "un gos sota una taula a qui, inevitablement, tothom li dóna una castanya, perquè molesta, i l'animal acaba anant d'una taula a una altra".

Tot això agreujat, a més, pel fet que actualment han accedit a càrrecs públics "gent molt jove que són producte de la degradació de l'ensenyament, polítics educats en allò que va venir després de la reforma".

Conegut pel gran públic fa més de vint anys gràcies al llibre Petita crònica d'un professor de secundària, que va ser lloat per molts, però que també va rebre crítiques pel que narrava del desànim dels professors i l'apatia de els alumnes, avui creu que l'obra queda curta, atesa l'evolució de l'ensenyament.

"El problema que tenim amb el futur -prossegueix- ve de l'ensenyament, el lloc on la societat decideix sobre el seu futur. Els grecs ja ho tenien claríssim, és la ròtula, el que deixaràs els teus fills, i si això es perd, s'enfonsa una cultura".

Preguntat sobre si creu que hi ha possibilitats de revertir la situació, Toni Sala argumenta que ha de ser "inevitablement reversible", perquè el problema és "generalitzat", a tot els països del món. "O ho revertim o ens matem, encara que està clar, també pot ser que guanyi Donald Trump al novembre i hi hagi una guerra mundial, però si el món no esclata, evidentment, cal tornar enrere i recuperar la formació humanística. Amb la Intel·ligència Artificial no anem enlloc, més que quedar presos de les màquines, que ja és el que passa ara amb l'ensenyament", reflexiona.

Amb alguna al·lusió en aquestes pàgines a Xavier Bru de Sala i al denominat grup dels Imparables, amb qui polemitza des de fa anys, lloa el treball de Josep Pla amb la llengua, analitza una novel·la com Jardí vora el mar, de Rodoreda, després de conèixer el jardiner de l'escriptora, Josep Colls, o s'atura al "joc de miralls continu" que és Tirant lo blanc, de Joanot Martorell.

Així mateix, qualifica Sol solet, d'Àngel Guimerà, d'obra mestra, comparable amb altres tradicions com la noruega. Tot i això, lamenta que, ara que se celebra el centenari de la seva mort, el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) no hagi obert temporada amb "alguna de les seves grans peces" ni que se'n parli amb prou feines.