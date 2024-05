El Teatre Municipal de Girona tanca la temporada amb un 87% d'ocupació

El Teatre Municipal de Girona ha tancat la temporada amb un 87% d'ocupació i fidelitzant el públic a la nova programació. L'equipament ha consolidat el projecte artístic iniciat el 2021 amb la nova direcció i ha incrementat en un 4% l'ocupació respecte de l'any passat i un 14% respecte del 2019. A més, ha augmentat el públic jove i des del 2022 s’han registrat 1.678 persones noves que han comprat entrades a través del web. Al llarg d'aquests cinc mesos, s'hi ha presentat 43 funcions, 16 més que la temporada passada. Pel que fa a la programació, destaca que el 27% de propostes tenen equips artístics de comarques gironines i han augmentat el nombre d'activitats que van més enllà dels espectacles.

Aquesta temporada, a més, s'ha ofert un nou servei per afavorir l'accessibilitat auditiva en quatre funcions, posant a disposició del públic bucles magnètics individuals i auriculars per amplificar el so. També s’han programat dues funcions accessibles i s’ha organitzat un cicle al voltant de les arts escèniques i la salut mental, conjuntament amb la Sala La Planeta i Escenaris Especials. El cicle constava de quatre espectacles, una taula rodona i tallers d’expressió corporal adreçats a persones amb problemes de salut mental.

En termes de mediació i treball de dinamització comunitària, aquesta temporada destaca el pas per Girona de la companyia de dansa afrocolombiana Sankofa Danzafro, que va permetre obrir un espai de reflexió amb la ciutadania al voltant del racisme. El treball conjunt amb l’equip d'acollida de l'Ajuntament de Girona i les associacions La Semilla Migrante, ONG Dagua, Ñamatu, Asocolgi, Bumaro i Tardes Colombianas va incloure un taller de dansa a la plaça del Vi amb més de 100 participants i una conversa entre artistes i públic després de l'espectacle 'La ciudad de los otros' amb més de 500 persones.

També destaca l'augment de funcions i alumnes en la programació d'arts escèniques dirigida a centres educatius i el creixement de projectes participatius de pràctica artística a les aules, amb nous centres educatius, més alumnes i més artistes implicats en els projectes. En total, hi han participat 372 alumnes de 3 instituts diferents (Institut Santa Eugènia, Institut Narcís Xifra i Masmitjà i Institut Santiago Sobrequés i Vidal) i han comptat amb la implicació de vuit artistes professionals de diferents disciplines.

Finalment, en l'àmbit professional, es manté el diàleg obert amb artistes del territori a través dels programes de suport a la creació. Durant la temporada s’han acollit tres residències artístiques i tècniques i tres companyies emergents locals estan rebent acompanyament d'artistes consolidats.