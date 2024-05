Albert Serra aterrarà als Països Baixos amb una exposició immersiva basada en l'obra 'Liberté'

El centre cultural d'Amsterdam (Països Baixos) Eye Filmmuseum ha presentat la primera exposició dedicada a l'obra del director català Albert Serra. Des del 8 de juny al 29 de setembre, el museu oferirà 'Albert Serra – Liberté', una instal·lació basada en l'obra sobre llibertins l''Liberté' que el guionista va portar a escena a la Volksbühne de Berlín (Alemanya) el 2018 i al cinema un any després. L'exposició es presenta com una experiència "desorientadora" que uneix elements del teatre i del cinema. Els visitants passegen per un entorn boscós nocturn que porta al límit la imaginació.

Segons han explicat, la decoració recorda una barreja dels paisatges florits dels pintors del rococó Jean-Honoré Fragonard i François Boucher amb un jaciment post industrial abandonat. "Els espectadors participen en un joc de veure i ser vist, buscant el significat veritable i nu de la llibertat", han indicat.

La mostra a l'Eye Filmmuseum suposa un nou capítol en l'adaptació de Serra de 'Liberté'. Es tracta d'una peça on s'assisteix a un grup d'aristòcrates francesos que, després de fugir de la cort conservadora de Lluís XVI, busquen companys prussians en un bosc per compartir els seus ideals llibertins à la Marquis de Sade. A mesura que surt la lluna, els lliurepensadors exploren el bosc a la recerca de trobades sexuals, desdibuixant els límits entre els nivells socials i els cossos. Entre els arbustos o en els confins estrets dels seus llits, els personatges participen en un joc de revelar i ocultar, espiar i tocar.

En l'adaptació a l'Eye Filmmuseum, Serra transforma l'espai cultural en una misteriosa zona de creuer on apareixen fragments de trobades nocturnes i clandestines en múltiples pantalles. El conjunt, especialment dissenyat per a l’Eye, combina elements rococó reconeixibles de la pel·lícula i elements contemporanis per suggerir un paisatge boscós.

A banda de la instal·lació, Serra oferirà conferències, classes magistral i projeccions de pel·lícules. També es programarà una selecció dels seus curts, alguns que es podran veure per primera vegada als Països Baixos.