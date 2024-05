Salvador Sobral, el cantant de Berri Txarrak i Markooz s'afegeixen al cartell de l'(a)phònica

El cantautor portuguès Salvador Sobral; Gorka Urbizu de Berri Txarrak i el beatboxer Markooz són algunes de les darreres incorporacions destacades de l'(a)phònica de Banyoles, que enguany celebra la vintena edició. El Festival de la Veu de Banyoles, que tindrà lloc del 28 al 30 de juny, completa amb artistes com Amaia Mirada i Mireia Calafell & Nil Ciuró un cartell que ja comptava amb Marina Herlop, Momi Maiga, Marc Parrot, Albert Pla & The Surprise Band i La iaia, entre altres artistes.

En total, seran 39 propostes entre actuacions i activitats paral·leles, amb una programació que fa una picada d'ullet a artistes que han passat pel certamen de forma recurrent en aquestes dues dècades, però també amb visió de futur, amb noms que despunten a l'escena del país. El director del festival, Francesc Viladiu, però, ha deixat clar que aquesta edició ha suposat "un sobreesforç per tirar endavant el festival", a causa d'una "falta de suport municipal" que ha fet anar l'organització "a contrarellotge", però que finalment s'ha pogut solucionar.

La programació "singular, arriscada i diversa" d'enguany s'estendrà per 19 escenaris de la capital del Pla de l'Estany i set de cada deu propostes seran gratuïtes, amb entrada lliure.

Pel que fa als temes estrictament artístics, l'(a)phònica d'aquest any oferirà tres estrenes, sis presentacions a comarques gironines i un espectacle especialment ideat per al festival, el de Markooz, una referència del beatbox ara ja retirada que torna puntualment a l'escenari per l'aniversari del certamen. Així mateix, el certamen ha coproduït enguany dues propostes: Kairo, el nou treball del virtuós de la kora Momi Maiga i Emergències, de Mireia Calafell & Nil Ciuró.