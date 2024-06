El concurs Sona9 selecciona els 30 artistes classificats per a la 24a edició del concurs

El concurs Sona9 ja ha seleccionat els 30 artistes classificats per a la 24a edició del concurs. En total aquesta edició ha rebut 158 noves propostes, la tercera amb més participació de la seva historia. El jurat està integrat pels organitzadors i membres del Grup Enderrock i la plataforma 3Cat, a més de Cases de la Música i gestors especialitzats. Aquests 30 grups i solistes participaran en els 10 concerts preliminars que se celebraran a Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Andorra.

El jurat ha triat 11 artistes de la demarcació de Barcelona (Anna Murillo, Atalaya 00, Claró, Elape, Hereus del Beat, Naia, Ouineta, Pol Pla, Partiperes, Sordida i Sofia de Diego); 4 de les de Tarragona (Aleix Quirii, Frankie Boronat, Gavina.MP3, Incendi); 3 de les de Lleida (Espai Dual, Íster i Marc Vi); 3 de les comarques de Girona (Genni Knows, Jost Jou i Quimo); 3 del País Valencià (Àgueda Segrelles, Arjé i Asqueiot); 3 de Balears (Gemma Mar; Mon Joan Tiquat i Ritual Nepal), i 3 d’Andorra (Antònies Darkness, Makuka i Veu Silent).

En la primera fase del certamen, els 30 grups i solistes seleccionats actuaran als 10 concerts preliminars que es realitzaran el juny i juliol a Barcelona, Tarragona, Lleida, Salt, València, Manacor i Ordino. D’entre tots ells, el jurat seleccionarà els 12 semifinalistes, que actuaran al setembre a l’Acústica de Figueres, el Mercat de Música Viva de Vic, les Festes de Santa Tecla de Tarragona i les Festes de la Mercè de Barcelona. En la segona fase, els artistes hauran de fer una adaptació al català d'una cançó d'un altre artista i musicar un poema.

El certamen també aposta per la formació i l'educació musical al llarg del concurs amb sessions formatives sobre la gestió dels drets d'autor, contractes discogràfics i altres temes vinculats amb la relació amb el sector musical realitzats en col·laboració amb la Fundació SGAE i l'AIE.

Els 4 finalistes del Sona9 2024 hauran d'enregistrar una cançó original en un estudi professional amb l’assessorament d'un productor i enginyer de so. També faran un concert de petit format als estudis d'iCat FM i una estada a les Cases de la Música per preparar la posada en escena dels seus directes. La final del Sona9 2024 serà el dissabte 16 de novembre a la sala Luz de Gas de Barcelona.

La 24a edició del Sona9 atorgarà més de 50.000 euros en guardons repartits entre els premis Sona9, Joventut, Èxit i Revelació, a més dels reconeixements atorgats per Cases de la Música i Verkami per Votació Popular. El guanyador del Sona9 accedirà a la gravació d’un disc i un clip coordinat per TV3 i una gira de concerts per festivals. Els premis Joventut, Èxit i Revelació tindran una aportació en metàl·lic que podran utilitzar per a la gravació d’un disc, un clip o per a material musical. El guanyador del Premi Cases de la Música rebrà un pla d’ajudes a la producció, gravació, gestió, assessorament i suport a la creació. I finalment el Premi Verkami per Votació Popular serà de 1.000 euros en material musical.