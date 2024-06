Una empordanesa, premiada en un concurs de Prime Video contra el sexisme

L'empordanesa Maria Valenzuela Rivas, alumna de l'Escola Universitària de les Arts – ERAM, és una de les guanyadores d'un concurs de curtmetratges impulsat per Prime Video i l'Associació de Dones Cineastes i Mijans Audiovisuals (CIMA) per promoure la perspectiva de gènere. Es tracta de CIMA10, guions per a la igualtat, un concurs de guions basat en el Decàleg de Bones Pràctiques per combatre el sexisme als relats audiovisuals de CIMA. El programa té com a objectiu impulsar la creativitat i promoure l'alfabetització audiovisual des d'una perspectiva de gènere d'estudiants entre 16 i 23 anys de centres educatius espanyols.

Un dels vuit guions guanyadors d'aquesta segona edició ha estat Tocada y hundida, escrit i dirigit Valenzuela i produït per l'ERAM. L'obra, i les altres set, es projectaran l'11 de juny al cinema Truffaut de Girona.

Després de les projeccions, se celebrarà un col·loqui moderat per Laura Dauden, directora, productora i periodista brasilera, cofundadora de la productora Forward Films. Hi participaran Maria Valenzuela Rivas; Marc Plana, professor de l'ERAM, i Elena Molina, guionista i directora, mentora del projecte.