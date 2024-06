El Festivalot arrenca amb els primers concerts a la Devesa

Un any més, el festival de música en família de Girona arriba per oferir un seguit de concerts i activitats per als més petits. Soul & Funk han engegat, aquest matí, l'edició d'enguany del Festivalot amb el seu concert a l'Auditori, seguits per LilDami, i el concert gratuït de Sara Roy i el de Dj Ryna al Palau Firal.

Al matí ja hi havia un gran ambient a la Devesa de families passejant per les food truck i d'infants fent les activitats que ofereix el festival en el Palau Firal com pinta cares o manualitats, a més d'assistir als diversos concerts.

Aquesta tarda la programació continuarà amb el concert de Miki Núñez a l'Auditori, Marieta Discoteca i Rock el Cargol Discjòquei, Les que Faltaband al Palau Firal, i Landry al Palau Firal, i l'actuació dels Gegants de la Bisbal a la Devesa.