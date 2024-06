El lleidatà Lluís s’emporta la tercera edició d’«Eufòria» amb el 58% dels vots

Després de tretze gales espectaculars, la tercera edició d’Eufòria arribava divendres a la nit al final amb un clar guanyador: en Lluís, de Lleida, es va imposar en la tercera temporada d’aquest programa de TV3 amb un 58% dels vots després d’interpretar Que boig el món i Wrecking Ball. En segona posició va quedar la Maria i com a tercer finalista, en Julien, per a molts, el gran favorit.

La gala final va començar amb un gran número musical dels setze concursants, i altres participants d’edicions anteriors, que van interpretar a ple pulmó el conegut tema Viva la vida, de Coldplay. A l’hora de la veritat, amb un 58% dels vots, l’audiència va escollir que el guanyador fos el lleidatà Lluís. S’emporta el trofeu del programa, un contracte discogràfic, viatjar a Miami per conèixer els estudis d’Universal Music, rebre una masterclass i gravar una cançó i participar en el Share Festival de l’any vinent.

Durant el programa hi va haver la intervenció especial de The Tyets. Els del Maresme van visitar l’escenari d’Eufòria per interpretar per primera vegada en directe el seu nou tema Que vinguis.