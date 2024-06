Miki Núñez encén l'Auditori en un doble concert al Festivalot

El cantant Miki Núñez ha encès avui la sala Xavier Montsalvatge de l'Auditori de Girona, plena de petits seguidors de la seva música i del programa Eufòria, del qual és una de les cares més visibles. Tot just l'endemà de la gran final del concurs televisiu, el seu presentador s'ha plantat havent dinat al Festivalot per repassar alguns dels seus temes més populars, com Escriurem, Celébrate o Eterno verano.

Ha arrencat amb Gelat, amb la col·laboració dels cors jove i Allegro, del Conservatori de Música Isaac Albéniz, i ha anat desgranant cançons dels seus darrers discos, però també del nou, encara inèdit i "per fi", va destacar, íntegrament en català.

El públic ha començat eufòric i ha acabat el concert encara més entregat, corejant tonades com l'eurovisiva La venda, Más vale o Dins el meu cap.

Pel mig, però, Núñez ha aprofitat per interactuar constantment amb els espectadors, buscant qui era repetidor i qui novell als seus concerts, preguntant pel concursant preferit d'Eufòria dels assistents i bromejant sobre l'hora del concert, que havia espatllat la migdiada a més d'un pare.