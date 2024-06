Set cinemes gironins ofereixen entre dilluns i dijous l’entrada a 3,5 euros

La Festa del cinema torna al rescat d’una taquilla a la deriva a les sales espanyoles. Entre dilluns i dijous aquesta proposta, que durant l’any es repeteix un parell de cops, torna a oferir al públic un reclam ben llaminer: entrades a 3,5 euros, amb l’esperança de tornar a acostar el públic a les sales. A les comarques gironines set cines s’han adherit a la iniciativa: Ocine (Girona, Platja d’Aro i Blanes), Odeon (Salt), Cat Cinemes (Figueres), Cines Olot i Cines Roses. A diferència d’altres ocasions, aquest cop no caldrà acreditar-se prèviament i es podran adquirir les entrades a preu reduït directament a taquilla o on-line.

Amigos Imaginarios, Back to Black, Arthur, Furiosa, Segundo Premio, El exorcismo de Georgetown, Rivales o El Especialista són alguns dels títols que conformen l’oferta cinematogràfica d’aquests dies. També es pot veure encara a les sales El reino del planeta de los simios, Garfield o Civil Ward. En els darrers dies s’ha parlat molt de la crisi que tornen a patir les sales, posada en evidència pels mals resultats, vistes les expectatives, de Furiosa: de la saga Mad Max. Estrenada la setmana passada, tot i situar-se número 1 de taquilla, no va arribar al milió d’euros de recaptació. De fet, el cap de setmana del 25-26 de maig va ser el pitjor de 2024, amb una dada que ho diu tot: la suma de les 20 pel·lícules més vistes va superar amb prou feines els tres milions de taquilla a tot Espanya. Les sales tenen ara posada l’esperança en la Festa del cine i en els estrenes de l’estiu, que començaran a arribar a partir de divendres amb títols destacats com Bad Boys: ride or die, Del revés 2, Gru 4 o Deadpool y Lobezno.

La Festa del cinema és una iniciativa de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques, l’ESCAC (escola superior de cinema i audiovisuals de Catalunya) i Fotogramas, els col·laboradors oficials d’aquesta nova edició. Amb l’objectiu de «mostrar l’agraïment de la Indústria a tots els espectadors que gaudeixen de la màgia de les pel·lícules en la pantalla gran i fomentar l’assistència a sales de cinema com un hàbit social i cultural».

Els mals resultats del 2024 contrasten amb la tendència a l’alça que s’havia experimentat un cop superada la pandèmia. Els cinemes gironins, per exemple, van guanyar l’any passat 252.000 espectadors respecte el 2022, per arribar a una xifra d’1.375.455 entrades venudes, per gairebé 9 milions de recaptació. S’ha de tenir en compte, però, el fenomen Barbiheimer, que gràcies a l’estrena el 20 de juliol de Barbie i Opeenheimer va arrasar a la taquilla i va generar un gran estiu.