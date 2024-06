El Fimag torna a convertir Torroella de Montgrí en la capital de la màgia espanyola

Torroella de Montgrí és aquest cap de setmana l’epicentre de la màgia estatal gràcies a una nova edició del FIMAG. L’eix central de la jornada va ser la Gran Gala internacional amb l’actuació de l’il·lusionista alemany guardonat amb prestigiosos premis mundials Topas i la darrera guanyadora del concurs Got Talent Espanya, Celia Muñoz. A més, es va apreciar el talent de grans artistes de la talla de la finlandesa Jaana Felicitas amb seu número Floating Chair o el Mag Marín amb Nada en la manga.

També hi va participar un dels millors manipuladors del panorama internacional, David Díaz, que va arribar per enlluernar el públic amb la seva millor producció Avarice. Tot presentant i conduït per l’humorista Roberto Vara.

Els números dins la Màgia Popular, amb l’objectiu de potenciar la màgia de carrer, van omplir el centre de Torroella amb espectacles com Alokayto del clown madrileny Kayto o En estat pur de Set de Màgia, una companyia dedicada a realizar xous teatralitzats amb estil propi. A més, en el marc d’aquesta categoria també hi va haver cabuda per la visibilització de la feina dels artistes més joves, com l’osonenca Laia que amb només vint anys ja ha viatjat per molts països fent bandera de la seva màgia de màscares a Gunter.

Aquesta edició s’està convertint en un èxit. S’han venut més de 3.000 entrades, exhaurint la majoria dels espectacles i ocupant un 90% de les Gales. Per avui encara hi ha disponibles alguna localitat als espais de Màgia Singular i a la Gala de la tarda a l’Auditori amb el mag còmic Nacho Diago.