Torroella celebra el FIMAG més divers, «per a tots els públics»

Durant tres dies, Torroella de Montgrí s’ha convertit en l’epicentre de la màgia a l’Estat, però també ha traspassat fronteres, convertint el Festival Internacional de Màgia (FIMAG), després de dotze edicions, en un certamen molt reputat «sobretot al sud d’Europa.» D’entrada, la programació està a l’altura d’aquest renom que està adquirint el Festival empordanès: els assistents han pogut gaudir del talent de Celia Muñoz, amb el seu espectacle ‘El espíritu de la Diva’, Màgia Melanie -concursant destacada del concurs televisiu Got Talent o Topas, un prestigiós mag alemany, entre altres.

Tots ells han format part de la Gala Internacional, que segons Àlex Brull, director del Festival, els agrada molt «però també volem posar l’accent en els espectacles populars, on les entrades s’han exhaurit. Estem veient gent jove que fa autèntiques meravelles. Estem al·lucinant moltíssim amb gent com Mario López o Sergi Armentano. El darrer, per exemple ha treballat a Hollywood per estrelles com Jason Derulo, Charlize Theron o Lebron James a través d’agència d’artistes per a empreses privades.»

Les localitzacions també han estat a l’altura amb deu espais diferents repartits per tota la vila que han impregnat de màgia els racons de Torroella de Montgrí. Segons Brull, aquesta ha estat «l’edició més diversificada, destinada a tots els públics, amb espais tan íntims com el Convent de les Clarisses o l’Auditori La Tina fins a l’Auditori-Teatre Espai Ter, l’escenari principal.» Tothom ha pogut trobar el seu lloc en alguna de les diferents disciplines: màgia còmica, creativa, tallers, cartomàgia, màgia de prop... tot aquest ventall de possibilitats imaginables (o no) han completat la seixantena d’espectacles d’enguany.

Voluntat de promoció

«Tenim una clara vocació expositiva de mostrar el talent nacional que triomfa en els escenaris internacionals i el talent de fora, els artistes internacionals que triomfen en els concursos, en els certàmens més importants de tot el món. Al mateix temps, ens enorgullim de tenir una voluntat de promoció.» L’organització aconsegueix aquest objectiu, any rere any gràcies al FIMAG Pro, on reuneixen administració, professionals de la màgia, programadores i gestors culturals de l’àmbit públic i privat per treballar en la mateixa direcció, dignificar el món de la màgia i dotar-la de les eines necessàries perquè sigui considerada com un art escènic en si, a l’alçada de la dansa, el circ, el teatre.

«La màgia sovint està maltractada o infravalorada. Si mires la programació dins un teatre, la màgia és anecdòtica. A vegades només es programa un cop a l’any. Hauríem d’acostumar al públic que fos alguna cosa més normal» remarca Brull, que també creu que la màgia i l’il·lusionisme es nodreixen d’altres disciplines, com la dansa i el circ, però creu que «ha de ser considerada un art escènic en si.»

Durant aquest cap de setmana han passat per Torroella de Montgrí prop de vuit mil visitants d’altres comarques de la província de Girona, públic de Barcelona i, fins i tot, visitants del sud de França. n