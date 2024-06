Calonge i Sant Antoni estrena Riures, un nou festival d'humor i cultura catalana

Tres dies seguits d'espectacles d'humor 100% en català, a l'estiu i a la Costa Brava. Aquest dilluns han presentat públicament la primera edició de Riures, el Festival d'Humor de Calonge i Sant Antoni , que neix amb la voluntat de convertir-se en una cita anual imprescindible per als amants de l'humor i de la cultura catalana. Aquesta primera edició tindrà lloc del 2 al 4 d'agost al Parc del Collet i hi actuaran reconeguts noms de l'escena humorística catalana com Judit Martin i Jordi Soriano, Txabi Franquesa, Pep Plaza, Peyu, Joan Pera, Carles Xuriguera i Fel Faixedas.

Riures és la nova proposta cultural de Cal Tet, la productora de l'actor i humorista Fel Faixedas, que també organitza Festimams, el festival d'humor de Girona. Riures neix amb la voluntat d'esdevenir el festival referent de l'humor 100% en català a la Costa Brava i incentivar-lo com una llengua viva d'ús habitual, entre grans i joves, en contextos quotidians i també lúdics.

Riures oferirà una programació àmplia i diversa per atraure públics de totes les edats concentrada en un cap de setmana. Calonge i Sant Antoni i acollirà els noms més destacats de l'escena humorística catalana actual: Judit Martin i Jordi Soriano (Dos que improvisen), possiblement la parella més potent de la improvisació a casa nostra; Txabi Franquesa (Escocía), un gegant de l'humor que ho ha petat a Barcelona; Pep Plaza (Auto ficció), riure assegurat amb el millor imitador del país; Peyu (La niña bonita ), el nou espectacle d'en Peyu per riure com mai; Joan Pera (Una estona amb Joan Pera), un incombustible de l'humor. L'obertura del festival anirà a càrrec Carles Xuriguera i Fel Faixedas (Festa Grossa).

L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, ha subratllat que Riures és un festival que neix aquest any amb vocació de futur: "És el primer i únic festival d'humor en català a la Costa Brava. Calonge aposta amb Riures per fer país i fer cultura, ara també a través de l'humor. Serà en un marc incomparable, amb el mar als peus del parc del Collet".

El director del Riures, Fel Faixedas, ha destacat que aquesta primera edició comptaran amb sis artistes consolidats i una oferta per a públics de totes les edats: "Un festival de qualitat artística en un entorn incomparable, al servei de la cultura catalana".

Per maridar l'humor i la gastronomia, el festival comptarà amb un espai amb servei de menjar a càrrec del foodtruck Bye bye Blat i servei de beguda a càrrec d'Estrella Damm, patrocinadora del festival.

Les entrades, que tenen un preu de 18 euros, es troben ja a la venda al web www.riures.cat.