Eric Fuentes i Sonic Beast actuaran dissabte a la 3a Fira del Disc de la Vall de Sant Daniel

La pista esportiva del Centre Recreatiu Esportiu Cultural (CREC), al barri de Sant Daniel de Girona, acollirà aquest pròxim dissabte entre les 11 del matí a les 10 de la nit la tercera edició de la Fira del Disc de col·leccionisme i nou de la Vall de Sant Daniel. La cita, amb entrada gratuïta, comptarà amb un total d'11 parades que vendran vinils de tots els gèneres musicals, a més d'una foodtruck i servei de barra.

Com en les dues anteriors edicions, la fira també aposta per la música en directe. Les versions dels clàssics del rock, el grunge i el metal, de la mà del grup Fiction, seran les encarregades d'obrir els concerts, a partir de les 12.30 h en una sessió en clau de vermut. A les 16.30 h passarà per l'escenari Eric Fuentes, líder del grup Unfinished Sympathy, que presentarà una selecció de temes del seu projecte en solitari, així com alguna versió de la seva banda. El punk rock de Xiclet (18 h) i dels Sonic Beast (20 h) tancarà l'apartat de concerts.

Pubilla Hilton, Crustaci, Uri Groovie, Miss Calylpsoi!, Cràpula Ye Ye i DD s'ocuparan d'amenitzar amb música punxada la resta de la jornada.

La fira és organitzada per l'Associació de Veïns de la Vall de Sant Daniel i compta amb el suport de l'Ajuntament de Girona.