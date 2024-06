El festival de dansa Figueres es MOU 2024 programa una vintena de propostes, la majoria gratuïtes i al carrer

El festival de dansa i moviment al carrer Figueres es MOU celebra enguany l'onzena edició que pivota al voltant de buscar la participació activa del públic, donar suport a la creació i apostar pels espectacles familiars. Del 2 al 7 de juliol, el festival programa una vintena de propostes, la majoria a l'espai públic i gratuïtes, amb la voluntat d'acostar aquesta expressió artística a tothom. Els escenaris d'aquesta edició es tornen a concentrar al centre de la ciutat: la plaça de l'Ajuntament, la Rambla, la plaça Josep Pla, l'exterior de l'espai cultural La Cate, l'Auditori Els Caputxins o el Teatre Municipal El Jardí amb la intenció que el públic pugui desplaçar-se a peu per veure els diversos espectacles proposats cada dia.

De la programació d'aquest any destaquen diverses peces que fan parada a Figueres durant les seves gires internacionals. És el cas 'Natural order of things', la nova coreografia de GN|MC, companyia internacional resident a Barcelona fruit de la col·laboració entre Guy Nader i Maria Campo, que presenta aquesta peça inspirada en la noció de l'ordre i el desordre. Un espectacle que arriba a Figueres just després d'estrenar-se al Mercat de les Flors, dins de la programació del Festival Grec, i abans de representar-se a la Biennal de Venècia. Una altra de les propostes d'àmbit internacional que es podrà veure al Fgueres es MOU és la instal·lació/performance 'Coin operated' del duo format pel portuguès i el brasiler Jonas & Lander.

Seguint la línia dels darrers anys, les organitzadores potencien en aquesta edició la participació activa del públic en la seva programació. Una de les activitats destacades d'aquest àmbit és el 'Danceoke pop', una acció de la ballarina, coreògrafa, docent i investigadora en dansa i directora de moviment, Laura Alcala Freudenthal, que proposa aquesta activitat que funciona com un karaoke col·lectiu, però, en lloc de cantar, convida el públic a ballar. El coreògraf Pere Faura se suma a aquesta acció amb el 'Diskoreoke', una sessió de música i vídeo per continuar ballant i gaudint del moviment.

El festival acull també una peça inèdita dirigida per la companyia Durban i ballada per intèrprets no professionals amb diversitat funcional de les entitats sense ànim de lucre El Dofí, Altem i Mifas. La proposta artística serà el resultat del workshop que es desenvoluparà durant la setmana del festival sota la direcció de la directora de la companyia, Eva Durban, i la participació dels ballarins i ballarines que protagonitzen la peça. La iniciativa està impulsada per Figueres a Escena i el festival Figueres es MOU. La Biblioteca Fages de Climent acollirà també la peça inclusiva '11ONZE', un projecte de Vero Cendoya que explora, mitjançant la dansa, l'univers de Josep Maria Espinàs i que suposa una continuació de la lluita de l'autor per la normalització de les persones amb síndrome de Down.

Tot i que la majoria d'espectacles del Figueres es MOU estan adreçats a tots els públics, enguany el festival programa propostes dirigides específicament a un públic familiar. És el cas de la peça '... I les idees volen', de la companyia Animal Religion, un espectacle de circ on el joc, la col·laboració del públic, la llum i la música s'enllacen perquè cada funció esdevingui una experiència diferent. 'SUBJECTE·VERB·PREDICAT' és també un espectacle per a tota la família que neix de la investigació que CondeGalí B.L. està desenvolupant actualment per explorar la relació entre sintaxi i coreografia, com a formes de composició pròpies del llenguatge.

Suport a la creació

Una altra de les línies de treball destacades del Figueres es MOU és el programa Suport a la creació. El festival acollirà la residència de la companyia L'Esbord que està ultimant la seva nova proposta 'Folk as Queer', que es va endur el Premi Delfí Colomé 2023 que rep el suport del Figueres es MOU. La companyia oferirà durant el festival una mostra del procés d'aquest peça escènica que parteix de diferents pràctiques tradicionals -com la dansa, la música, el cant o la interpretació- per indagar en la relació que hi ha en la construcció de la identitat -tant col·lectiva com de l'individu- i la influència del llegat cultural.

Com és habitual, moltes de les peces programades són de petit i mitjà format. Entre altres propostes, el festival programa 'Verònica' -una peça de dansa contemporània creada per Magdalena Garzon-; 'Basiade' –una proposta de la companyia Bilaka, que treballa en l'activació contemporània de la música i la dansa tradicionals del País Basc-; 'La Declamación Muda' -un projecte de Melània Olcina Yuguero, Premi Nacional de Dansa 2023-; 'Mudarseinstalarse' - una creació de Luna Sánchez Arroyo en col·laboració amb La Basal; o 'En cuclillas' – del Colectivo Premohs, la formació andalusa que integra les danses urbanes, l'escena contemporània o els ritmes flamencs.

Impulsat per la cooperativa Agitart, Figueres es MOU és uns dels festivals més consolidats de dansa contemporània del país. Programa actuacions companyies nacionals, espanyoles i internacionals per mostrar la diversitat artística d'arreu amb una oferta d'espectacles per a tota mena de públics. Creat el 2014, el festival manté la filosofia inicial d'apropar el llenguatge de la dansa i el moviment a la ciutadania a través de la programació, la formació, la sensibilització i el suport a diversos projectes vinculats al món de la dansa.

La majoria de propostes són gratuïtes i el festival també ofereix espectacles de pagament amb la intenció de millorar la qualitat de la programació. Figueres es MOU rep el suport institucional de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i el Ministerio de Cultura y Deporte. El festival forma part del circuit Red AcieloAbierto i de la Plataforma d'Arts de Carrer de Catalunya.