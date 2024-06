El Festivalot torna a ser un èxit de públic: 30.000 persones en dos dies

«El Festivalot és un format únic a Catalunya i molt consolidat, i tenim la sort de poder-lo gaudir a Girona». Parla Rita Peré, la directora d’aquesta iniciativa nascuda el 2015, que ha arribat a la novena edició (una es va perdre per la covid), i que ja és una cita ineludible per a moltes famílies a poques setmanes de l’arribada de l’estiu i del final de curs a l’escola. Unes 30.000 persones van passar entre dissabte i diumenge per la Devesa, el Palau de Fires i l’Auditori, els tres eixos de la proposta, i el més important, la gran majoria eren repetidors, tornaran a repetir l’any que ve i explicaran que l’experiència ha sigut magnífica. Ahir els concerts de pagament d’Stay Homas i Figa Flawas, i l’espectacle El Monstre de colors van ser els principals reclams de la jornada.

«Som un grup jove, com si féssim P5», van bromejar els Stay Homas al Festivalot, a quarts d’onze del matí. I de seguida els van corregir, «ara es diu I5!». La P els va delatar davant d’un públic molt més jove que la banda sorgida de la pandèmia, com ells mateixos van fer notar, amb una part important de la platea de l’Auditori de Girona nascuda del 2020 cap aquí. «Vosaltres no ho sabeu, però nosaltres durant el confinament ho vam petar molt», van seguir la broma més amb els pares que amb la canalla.

Petits i grans, això sí, van corejar i ballar amb ganes temes com La nòria, Xinu xano, Let it out, La platja o Days of our lives, mentre el trio repartia bombolles, samarretes i bones vibracions a la sala Xavier Montsalvatge. El trio, que està en plena gira de comiat, va aprofitar per dir adéu a una de les ciutats on més han tocat en aquests quatre anys junts deixant pel final una d’aquelles cançons que van posar ritme a la ja llunyana pandèmia, The bright side. Ben diferent era la proposta a la sala de cambra de l’Auditori, El monstre de colors. La versió teatral del best-seller d’Anna Llenas, un delicat muntatge amb titelles i música de Joan Colomo, va captivar els més petits amb la història d’una nena que ajuda un monstre a posar ordre al garbuix de les seves emocions.

A la tarda el protagonisme se’l va endur Figa Flawas, amb un doble concert que va omplir per dues vegades l’Auditori. El grup va estar acompanyar, a més, pel cor Geriona infantil en tres cançons. No van faltar els seus temes més populars, com Xuculatina, que va obrir el concert, amb el cantant Pep Velasco sortint de dins d’una nevera, 4 Kissus, Xalalà, Xtraterrestres i Que no s’acabi. El que no s’acaba és el Festivalot. L’any que ve celebrarà deu anys i els seus responsables, Els Amics de les Arts, ho volen celebrar com toca, amb les famílies.