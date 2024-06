"La Universitat de Girona m'aporta la formació d'una opinió crítica i de posar en dubte el que donava per cert"

Júlia Domènech Fonalleras té 18 anys i ja està cursant simultàniament el segon curs de Filologia Catalana i de Filologia Hispànica a la Universitat de Girona. La van fer passar de curs de segon a tercer d'ESO, un repte que li va encantar tant en l'àmbit acadèmic com social. Futura filòloga per vocació majúscula, Domènech es visualitza en un futur a l'escenari d'un auditori ple d'alumnes empesos a escoltar-la parlar de llibres, que ja és la seva passió. De Mercè Rodoreda a James Joyce. Els seus relats també han deixat empremta, des de guanyar els jocs florals de l'escola i de l'Institut Montilivi de Girona a un premi de narrativa de terror de la Marfà, un concurs del gènere de poesia visual Blackout i un relat titulat "Merda" a la Revista de Girona.

La llengua catalana es parla cada vegada menys entre els joves de Catalunya. Per què va escollir Filologia Catalana?

Sobretot per una professora i per un llibre en particular. Devia ser segon de batxillerat i estava mig-convençuda que acabaria fent dret com el meu pare quan ens van obligar a llegir "La Plaça del Diamant". El llibre em va avorrir profundament: la narració no tenia ni tort ni dret, em confonia amb la puntuació i m'era impossible connectar amb la protagonista. Quan vaig esmentar el meu desencant a la meva professora el dia abans de l'examen, ella em va insistir que com a mínim donés una segona oportunitat al primer capítol i que era impossible que no m'hagués agradat. Al final vaig passar tota la nit en vetlla rellegint-lo i me’n vaig acabar enamorant. Les últimes línies, les vaig llegir amb la llum de l'alba que m'entrava per la finestra mentre plorava desconsoladament. Tot molt dramàtic i romàntic. Al final, l'examen no em va sortir massa bé, en part perquè m'estava adormint sobre el paper, però sobretot perquè m'avorrien les preguntes sobre detalls intranscendents com el nom de l'amiga de la Colometa o el color d'un del vestits que portava. Allò a mi no m'interessava, jo volia parlar de metàfores, simbolismes i interpretacions. La meva professora, l'Imma, em va contestar que per això millor que fes la carrera de Filologia. Aquell dia em vaig adonar de dues coses: de l'existència de clàssics fascinants catalans i que es necessitava més gent que volgués dedicar la seva vida a desxifrar-los.

Amb només 18 anys ja està cursant segon, un any més jove que la majoria. Quan la van passar de curs?

Si et soc sincera ho tinc una mica borrós, la veritat és que no m'agradava massa anar a l'institut i sempre acabo confonent els cursos. Diria que va ser a principis de segon d'ESO quan una professora va parlar amb els meus pares per fer-me les proves per altes capacitats. Em va sorprendre molt. Jo no m'havia considerat mai massa bona alumna, treia bones notes, però sempre em despistava a classe i se m'anava el sant al cel mirant per la finestra. Escoltar el professor m'avorria i preferia amagar les novel·les que m'agradaven entre els llibres de text per poder-les llegir enmig de classe. Em sembla que aquesta professora devia enxampar-me algun dia amb un llibre amagat i en comptes de renyar-me va deduir que el que em passava era que m'avorria amb el temari. Llavors em van fer els testos d'altes capacitats i em van passar directament a tercer d'ESO, una de les millors decisions que he pres mai. Allà m'ho vaig passar bomba intentant-me posar al dia quan el curs ja estava mig començat. El repte em va encantar, vaig integrar-me molt més al grup de classe i aquesta etapa tan llarga que és l'institut se'm va fer una mica menys feixuga.

Ha estat un repte començar la universitat més jove que la resta?

No massa, el primer any sí que recordo algun moment que em sentia una mica més infantil en comparació amb els altres. Sobretot el primer any, quan encara no havia fet els divuit i els de la classe van decidir sortir de festa. En teoria jo no podia entrar perquè encara no feia els divuit, així que tots els meus amics de classe van decidir ajudar-me a entrar a la discoteca amb ells. Al final vam decidir dir-li al guardaespatlles que m'havia oblidat el DNI a casa, però que portava el carnet de la universitat. Per sort, no es va plantejar que m'haguessin passat de curs i em va deixar entrar. Així que sí, la primera foto que vaig tenir del carnet d'estudiant la vaig fer a la cua d'una discoteca abans d'entrar per demostrar que el carnet era meu. Sembla una anècdota supèrflua, però el que veritablement em preocupava entrant a la carrera no era el temari, sinó la meva capacitat d'integrar-me al grup. Així que recordo aquest moment amb molt d'afecte pel fet de sentir-me adulta i la sensació de formar part d'un grup d'amics. Però també de la importància de la universitat en el sentit social més enllà de la funció principal acadèmica i de divulgació.

Què li aporta estudiar el grau a la Universitat de Girona?

Per sobre de tot el que m'ha aportat la UdG és la formació d'una opinió crítica sobre el que llegeixo, de posar en dubte el que donava per cert i d'intentar establir els meus arguments amb la informació que m'és donada. Evidentment que hi ha classes que t'apassionaran i d'altres que t'agafaràs com a tràmit. Però vull creure que el que he après en aquests dos anys és la capacitat de diferenciar, de separar el que ressona en tu i el que no ja és una eina essencial per al meu futur. A més a més, aporta molt que el claustre sigui preciós, la biblioteca extensa i que estigui en una posició tan privilegiada pel que fa a la seva proximitat amb els centres culturals gironins i el Barri Vell. Veritablement, tens la sensació que tot està a tocar.

Si tornéssim enrere en el temps, tornaria a triar la UdG?

No me'n penedeixo de fer els graus de Filologia catalana i castellana. Tanmateix, no puc negar que si aquesta màquina del temps de Wells existís potser tractaria de buscar alguna beca i anar-me'n a estudiar literatura anglesa a Anglaterra. No és que no apreciï la literatura catalana, però amb el pas del temps les meves preferències s'han anat decantant per Joyce, Shakespeare, Austen, Emily Brontë... i un seguit d’escriptors i escriptores que pertanyen al panorama literari anglès. No obstant això, el més probable és que si hagués escollit l'anglesa, després hagués acabat fent filologia catalana igualment.

Acabada la carrera, on li agradaria veure's?

Adoro ensenyar. Ho vaig descobrir quan ajudava als meus companys de classe a repassar el dia abans de l'examen. Adoro preparar els PowerPoint, organitzar el temari i per sobre de tot compartir, encara que sigui mínimament, el meu amor per un llibre. Visc pel moment en què li estic explicant algun passatge a algú i de cop i volta se li il·luminen els ulls, les peces encaixen i veus que el que està llegint remou alguna cosa dins seu. Així doncs, la meva feina perfecta després de la carrera seria la de professora d'universitat especialitzada en literatura anglosaxona moderna. O universal. L'única diferència amb el que ja estic fent ara és que em pagarien un sou i que tindria un auditori d'alumnes empesos a escoltar-me parlar de llibres. Per mi (i pels pobres dels meus amics i la meva família, que ja no haurien d'aguantar les meves divagacions literàries) seria un somni fet realitat.

És apassionada de la lectura. Quin llibre recomanaria?

Ostres és una pregunta impossible! És com demanar a algú quin fill estima més. Dels clàssics, tinc una debilitat per la morbositat i complexitat dels gòtics anglesos: “Cims borrascosos”, “Frankenstein”, “Dràcula”. Però llavors també em deleixo pels americans més contemporanis i la seva exploració de la psique humana: “El vigilant en el camp de sègol”, “Huckleberry Finn”, “Moby Dick”. Sense oblidar-nos, és clar, de tota la collita pròpia que tenim, amb novel·les tan contundents com “Tirant lo Blanc” o devastadores com “Solitud”, “El Carrer de les Camèlies” o, en teatre, l' “Antígona” d'Espriu. Llavors també tinc un seguit de clàssics que m'obsessionen i als quals et veus obligat a retornar-hi una vegada darrere l'altra; en especial els passatges de l'infern de “La Divina Comèdia”, la metaficció de la segona part del “Quixot” o la complexitat de la dimensió humana a “La Ilíada” o “L'Odissea”. El problema és que sempre estic descobrint noves coses que he d'afegir a la llista de recomanacions imprescindibles. Ara mateix, per exemple, estic molt posada amb els “Dublinesos” de Joyce, una antologia fantàstica de contes preciosos i demolidors que no deixa de sorprendre'm. Aquest últim ressona especialment en el lector català per les similituds que té la societat irlandesa que s’hi retrata amb la nostra cultura catalana. Recomano tots aquests i els molts més que m'he deixat d’esmentar. És que aquesta és una pregunta trampa!

També li agrada escriure. Ha guanyat algun premi literari?

Em fascina escriure, sempre he tingut molt clar que treballés del que treballés sempre lluitaria per compaginar la feina amb el fet d'escriure. Adoro ensenyar, però el que veritablement em remou les entranyes és aquest procés tan patit i preciós com és el d'explicar històries. De moment, he anat guanyant els jocs florals de l'escola i l'institut, així com una edició de la narrativa de terror de la Marfà, un concurs de poesia Blackout i fa poc em van publicar un relat titulat "Merda" aquí, a La Revista de Girona, i del qual n'estic molt orgullosa. A més, d'aquí a dues setmanes anuncien el veredicte d'un concurs de narrativa anglesa al qual em vaig presentar. Encreuem els dits! Tanmateix, per molt que gaudeixo participant en els concursos, la meva escriptura sobrepassa qualsevol anhel de reconeixement que pugui tenir. Ha format part de la meva vida des de l'instant que vaig aprendre a encadenar paraules i sempre m'ha cremat al pit com una necessitat inflexible de narrar històries. Escriure és part de com m'expresso com a individu humà, és un fragment de qui soc sense el qual no sabria pas viure.

