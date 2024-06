La vintena edició de l’Emergent, concentrada en quatre dies

El festival Emergent celebrarà la vintena edició concentrant les actuacions d'artistes com Marc Parrot, Roger Mas, Quimi Portet o Momi Maiga en un cap de setmana de dijous a diumenge. Del 4 al 7 juliol, el certamen portarà música, poesia, circ, humor, dansa i teatre a Vilablareix, Fornells de la Selva, Madremanya i Cassà de la Selva, que s'incorpora enguany al projecte.

El festival se celebra sota l’organització de Fringe i el suport dels ajuntaments implicats i del Consell Comarcal del Gironès, acostant una programació multidisciplinària a municipis de menys de 5.000 habitants. Es tracta d'espectacles de petit format i curta durada, tant de noms consolidats, com Les Anxovetes, Joan Garriga i Madjid Fahem, Brodas Bros i Guillem Roma, com d'artistes emergents.

El festival, a més, avança l'horari i començarà cada nit a les 8.

El preu de l’entrada per nit és de 12 euros l'anticipada, 16 a la taquilla i 5 pels menors de 8 anys. També hi ha un abonament pels quatre dies a 36 euros. Hi haurà servei de bar i menjars cada dia.