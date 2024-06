«En 30 anys hem desafiat molts impossibles de la cultura en valencià»

La trajectòria de Xavi Sarrià, primer amb la mítica banda valenciana Obrint Pas i ara en solitari, ha pendolat entre els grans escenaris i el tu a tu del petit format. També ho fa en la seva gira de comiat temporal després de trenta anys de trajectòria, d’omplir el Palau de les Arts de València fa uns dies a actuar aquest divendres a Sant Miquel de Campmajor dins el festival Recòndit, que apropa la música als pobles més petits del Pla de l’Estany.

El que tindran en comú aquests dos concerts és una manera d’entendre la música basada en el compromís i el treball de base per vertebrar una comunitat i un circuit de música en valencià que no existia quan va començar la seva carrera als noranta.

Obrint Pas va fer honor al seu nom i tres dècades després, el panorama és totalment diferent, i no és gens estrany veure artistes valencians com La Fúmiga, Sandra Monfort (Marala) o fins fa poc Zoo i Smoking Souls a les programacions musicals a Catalunya. «És increïble com s’ha normalitzat la música en valencià, aquí i allà. Quan vam començar hi havia pocs referents i ens topàvem amb el silenci dels mitjans públics, el boicot institucional i els prejudicis de la gent... la pregunta que ens feien sempre era: però, per què canteu en valencià? Gràcies a la xarxa de base, tot això ha canviat», explica el músic, satisfet de veure com ara hi ha molta diversitat en l’oferta musical valenciana, però també en la demanda, perquè «hi ha un perfil de públic molt variat i molta gent jove que busca música en valencià».

Sarrià, que fa uns mesos va anunciar una aturada temporal de la seva activitat musical a finals del 2024, s’emporta la satisfacció d’haver «desafiat molts impossibles de la cultura en valencià». «Ens deien que era impossible fer un grup de música en valencià, que era impossible tocar a Catalunya, sortir de les nostres fronteres lingüístiques... teníem massa interioritzat que cantar en valencià és només per la gent de casa, i hem demostrat que es pot tocar arreu del món cantant en la nostra llengua», afirma.

En aquest sentit, recorda que als noranta el rock català travessava l’Ebre, però era molt difícil per a la música valenciana fer el camí a la inversa. «Amb Obrint Pas ja ho vam viure molt, la Gossa Sorda també i ara el flux és constant, i això és bo, perquè és el reflex d’una realitat cultural molt més complexa, diversa i rica d’accents i paraules», indica.

En un moment en què la música valenciana viu un punt d’inflexió, amb l’aturada de Zoo, El Diluvi, Smoking Souls, Tardor i el mateix Xavi Sarrià, subratlla que «hi ha esperança», perquè el relleu generacional està totalment garantit i la música seguirà sent una eina clau per donar prestigi a la llengua.

Emmarca el degoteig de grups que pleguen en el cicle que marca la pandèmia. «Tots vam sortir amb moltes ganes del confinament, amb molta música feta i moltes ganes d’ensenyar-la, i això suposa també un desgast personal», apunta, més enllà dels motius polítics que s’hi puguin llegir.

En el seu cas, ja avança que tornarà, però que necessita temps per «agafar forces per no viure sempre en la bombolla de la música i tocar més la realitat». Després de set anys i dos discos en solitari, vol «agafar perspectiva», perquè «hi ha un punt que la música et xucla molta energia, et crema la pressió i la responsabilitat del grup, tot el treball tècnic que hi ha al darrere».

«El més important del projecte són les cançons i necessito temps per desconnectar i agafar aire per fer-ne de noves, a foc lent», explica Sarrià, que té una data important a l’agenda, l’adeu a Barcelona, el 14 de desembre, amb les entrades ja exhaurides.

De moment, però, torna aquest divendres «on tot va néixer, als pobles petits», amb un concert al municipi menys poblat del Pla de l’Estany, de poc més de 200 habitants: «és la nostra manera de contribuir a la vida digna als pobles, de dir que la cultura també ha de ser allà».