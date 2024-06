Cadaqués recupera el festival de música i l'obre a noves disciplines

Després d'un any d'aturada, Cadaqués recupera el festival internacional de música, que en la seva 51a edició comptarà amb artistes com Caïm Riba, Quimi Portet i Laura Andrés i s'obrirà a noves disciplines artístiques. A més, el certamen s'allargarà en el temps, amb sis setmanes d'activitats durant l'estiu, i donarà cabuda també a iniciatives locals.

El segon festival més antic de la Costa Brava, nascut el 1970, només ha deixat de celebrar-se en quatre ocasions. Les dues darreres, el 2020 per la pandèmia, i el 2023, per obrir "un any de reflexió" després de la celebració del cinquantè aniversari. "Malgrat això, aquest any l'Ajuntament de Cadaqués fa una aposta per mantenir viva la continuïtat del festival, amb una edició encara molt modesta, amb els seus trets característics i amb vocació de projectar-se cap al futur amb una 51a edició que serà un nou punt d'inflexió en la història del festival", assenyalen des de l'organització.

El certamen oferirà 23 propostes del 20 de juliol al 31 d'agost, amb especial incidència pels artistes de proximitat i disciplines artístiques més enllà de la música, com ara la dansa, les performances i les instal·lacions, en escenaris com l'església, Art i joia, la plaça 1 d'Octubre, Portlligat o l'espai de Sa Conca.

El concert inaugural anirà a càrrec de Guarneri Trio de Praga a l'església de Cadaqués, i el de cloenda, gratuït, d'Ernest Prana al Passeig. Entremig hi passaran artistes com Quimi Portet, Laura Andrés, Caïm Riba, Toni Casassas, Philippe Do i Melody Louledjian i els guanyadors del concurs Tenor Viñas dels darrers dos anys, Marcela Rahal i Ian Castro, per exemple.

Les entrades dels concerts de pagament es posen a la venda aquest dimarts.