La Diputació acorda portar a Girona una exposició amb material dels Museus Vaticans

La Diputació de Girona ha acordat l’organització d’una exposició amb material provinent dels tresors dels Museus Vaticans a la ciutat de Girona l’any vinent. El president de la Diputació, Miquel Noguer, acompanyat pel vicepresident i diputat de Cultura, Jordi Camps, i el director del Casa de Cultura Les Bernardes de Salt, Robert Fàbregas, es va reunir a la Ciutat del Vaticà amb la directora del Laboratori de Restauració de Paper dels Museus Vaticans, Chiara Fornaciari da Passano; la directora del Laboratori de Restauració de Tapissos i Tèxtils, Chiara Pavan; la directora del Laboratori de Pintura i Restauració de Materials de Fusta, Francesca Persegati, i Micol Forti, encarregada del departament d’art del segle XIX i contemporani dels museus vaticans.

La trobada va servir per veure in situ, als tallers vaticans, la restauració que duen a terme de peces com quadres i tapissos i concretar els detalls d’aquesta exposició.

Noguer, Camps i Fàbregas també van visitar Milà, on van tenir una trobada amb el responsable de comunicació i innovació de la Pinacoteca de Brera, Diego Bernardi. Tot seguit, es van reunir amb el bisbe auxiliar de Lausana, Ginebra i Friburg, Monsenyor Alain de Raemy, i amb els galeristes i col·leccionistes d’art Paolo i Arminio Sciolli, acompanyats del periodista i director de cultura i societat de la Ràdio Televisió de Suïssa, Ruben Rosello, i l’exambaixador de Suïssa al Líban, Itàlia, Veneçuela, Guatemala, Xipre i Kuwait, entre d’altres, Dino Sciolli.

Durant aquesta reunió es va concretar també dur a terme una exposició pictòrica de caràcter internacional l’any 2025 a Girona.