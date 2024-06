El F'Estiu torna a portar Sílvia Pérez Cruz a Calonge dotze anys després

L'estiu de 2012, una emergent Sílvia Pérez Cruz encisava, en el marc del festival Interludi, el pati d'Armes del Castell de Calonge. Dotze anys més tard, i ara de la mà del F'Estiu, la proposta que ha agafat el relleu amb el mateix esperit que van començar els festivals d'estiu de Calonge el 1968, torna a programar la cantant i compositora empordanesa al municipi. És, sens dubte, la cap de cartell d'un festival que entre el 5 i el 17 d'agost oferirà sis concerts entre els jardins del Castell i el Pati Armes, pensats per a tots els públics, abraçant el públic familiar i fugint de massificació. Les entrades per a tots els recitals es poden adquirir ja des del web de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni per preus que oscil·len els 10 i els 35 euros.

Pérez Cruz obrirà el F'Estiu el dilluns 5 d'agost (22h) i ho farà a l'escenari gran dels Jardins del Castell, amb les dues torres del segle XIII presidint-lo. El preu de les entrades d'aquest concert serà de 30 i 35 euros i s'espera un aforament màxim de 800 persones. Aquella mateixa setmana, i al mateix escenari, també hi passaran The Gramophone AllStars Big Band (dia 9) i Telva Rojas & Selva Big Band Latin Orchestra (dia 10). El 15 d'agost, i a l'escenari del Pati d'Armes, on hi haurà lloc per a 500 persones, hi actuarà Guillem Roma, un artista emergent osonenc que aquests dies s'ha posat de moda per posar veu a la cançó de l'anunci del Centenari de Telefónica. L'endemà serà el torn per a les sardanes, amb les cobles Ciutat de Girona i La Principal del Llobregat, i es tancarà el F'Estiu el 17 d'agost amb la Gio Symphonia & Mariola Membrives interpretant "El amor brujo".