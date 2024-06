Girona celebra una nova edició de la Fira del Llibre Infantil i Juvenil

La Plaça del Vi de Girona acull aquest dissabte des de les deu del matí fins al vespre la vuitena edició de la Fira del Llibre Infantil i Juvenil, que organitza Les Voltes Educa, la branca educativa i de literatura per a menuts i joves de la Fundació Llibreria Les Voltes. La Fira, a banda de la venda de llibres al carrer, presenta un programa divers, amb actuacions musicals, conta contes, tallers adreçats a les famílies i jocs de taula. Tant al matí com a la tarda hi haurà autors signant exemplars de les seves obres. Totes les activitats tenen en comú que són en català, un dels signes distintius de la Fira, que porta el segell de la Fundació Les Voltes.

Al matí, a partir de dos quarts d’onze, hi ha previstes dues sessions de conta contes de llibres publicats recentment per autores gironines: La revolució de les Metones, el darrer conte publicat per Mercè Palay Escardó i Sandra Ferrer Bofill amb dibuixos de Luisa Roth; i L’embolic del doble sentit, de Clara Vilà Ferrés i Anna Pujol Batllosera, il·lustrat per Carla Giró. A la tarda, a dos quarts de cinc és el torn de l’espectacle Planeta blau creat a l’entorn del conte homònim de Dolça Cos amb il·lustracions de Laura Duran i que fa una crida a la canalla perquè contribueixi amb les seves accions a salvar el nostre planeta.

Els contes es donen la mà amb els tallers organitzats per Les Voltes Educa, tant al matí com a la tarda. A primera hora del matí es farà el taller Pintem els Nostres Pensaments i tot seguit el de jocs en català de l’empresa del País Valencià Dues Tasses. La tarda està reservada als tallers Creació d’històries i personatges de fantasia i al joc de cartes de didàctica musical Gong! creat per la guitarrista i professora de música gironina Meritxell Pubill. Una desena d’autors signaran llibres a la Plaça del Vi. Al matí ho faran autors de literatura infantil i a la tarda els de llibres juvenils. Destaca la presència de Martí Gironell, creador del personatge infantil El talp, que ja ha viscut aventures a l’antiga Roma, l’antic Egipte i als Jocs Olímpics; Carles Sala, autor d’una quarantena de llibres infantils i juvenils; Roger Tarrés, guanyador del Premi Llibreter 2023 i creador de l’exitosa trilogia de fantasia medieval Fills d’Èodhum; i Joan C. Negre, escriptor i il·lustrador del popular Siset.