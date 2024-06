«L’Alt Empordà dóna molt de si per a construir històries»

El celler Mas Vidal és un dels més grans del país. Quan el seu propietari, Mateu Vidal, patriarca d’una poderosa saga d’empresaris, desapareix entre els centenars d’hectàrees de vinyes, els seus fills no permeten que el cas recaigui únicament als policies de la zona. Volen els millors i com més aviat millor. Josep López Romero, l’escriptor i orientador literari radicat al municipi d’Avinyonet de Puigventós, converteix l’Empordà, terra de vi, mar i vent, en l’escenari d’una investigació sense treva a Viñedos de Sangre, publicada per Ediciones B. En aquesta novel·la, López, un agent retirat que busca a l’Empordà fugir de l’estrès de la unitat d’elit de la Policia Nacional on treballava. Quan rep una trucada del seu antic cap, sap que el posarà en un embolic, però no pot evitar agafar el telèfon. Després de descobrir Mateu Vidal ofegat en vi, López sap que s’ha acabat la tranquil·litat. Haurà de bregar de valent amb els fantasmes del passat, el seu i el del país. Una trama vibrant on velles picabaralles, recargolades i ocultes com les arrels de la vinya, acaben emergint de la manera menys esperada.

Amb vuit anys va demanar als reis una Olivetti!

Als vuit anys m’agradava llegir i tenia la inquietud de començar a escriure. Per això vaig demanar aquesta màquina, que encara conservo, i que els meus pobres pares van pagar a terminis.

Vostè era un escriptor de no-ficció. Com es fa orientador literari?

Em vaig adonar que hi havia un buit que no cobrien ni els editors ni els agents literaris. Vaig conèixer a Álex Rovira i un dia parlant em va dir que havia escrit un llibre i que li agradaria acompanyament i ajuda per a acabar-ho. Vaig acompanyar a l’Álex amb La brújula interior, que va ser un èxit de vendes. A partir d’aquell moment, es va convertir en la meva professió. I fa vint anys.

Què el porta a passar-se a escriure ficció i deixar de banda el paper d’orientador?

En realitat no és un altre costat, és una frontera difusa en algunes obres, per exemple a l’autoficció. En algunes obres que vaig escriure catalogades com a no-ficció, hi havia ficció, s’explicaven faules.

Es pot dir, per tant, que la frontera no està del tot delimitada?

Exacte. La frontera no era tan clara. A això hi afegeixo l’element que sempre he estat molt lector de novel·la negra i em feia il·lusió endinsar-me en aquest territori.

Com arriba a establir la seva residència a Avinyonet de Puigventós?

Vaig venir a viure aquí fa uns tres anys. Jo venia de Barcelona, i em va sorprendre l’estil de vida, el vent de tramuntana que hi bufa, l’aire fronterer, la mar.

I aquest territori no el va deixar precisament indiferent...

L’Alt Empordà em va impactar i em va enamorar al mateix temps.

López, un dels personatges principals de la novel·la, tria l’Alt Empordà per a desaparèixer i fugir de la vida a la gran ciutat. Té aquesta idea de refugi, la zona?

El personatge busca apartar-se del món madrileny i de les missions tèrboles que ha estat duent a terme com a membre de la unitat d’elit de la Policia Nacional. Quan jo em vaig instal·lar aquí també em trobava buscant un lloc tranquil, una mena de refugi. Sí que té aquest caràcter, però també hi pots trobar moltes altres coses, com aquesta permeabilitat que hi ha amb França o la seva història durant la Guerra Civil.

Encaixa bé la novel·la negra en l’Alt Empordà?

És un escenari ideal. A més aquí hi ha moltes trames possibles, com el tràfic de drogues o la prostitució a la frontera. L’Alt Empordà dona molt de si per a construir històries amb personatges molt variats.

Concedeix un caràcter especial la tramuntana a la gent que viu a l’Empordà?

Encara no he viscut aquí tant per saber si m’ha afectat o no, però sí que és veritat concedeix un caràcter particular a la gent de la zona. Em sorprèn quan hi ha dies de vent molt fort i et creues amb alguna persona d’aquí i et mira com dient que és normal.

Descriu la ciutat de Figueres i diversos llocs de l’Alt Empordà. Quin seria el seu denominador comú?

Jo diria que és l’Alt Empordà és molt variat. No té una uniformitat com altres comarques. En mitja hora pots passar d’un paisatge de vinyes a la zona més fronterera.

Un altre dels seus personatges mor ofegat en vi. Una mort dolça?

Entenc que no sigui agradable ofegar-te (riu), però crec que, dins de les morts possibles per a moltes persones que ens agrada el vi, podria ser una mort gairebé desitjable.

