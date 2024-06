L’Escènit arribarà a Taialà, Germans Sàbat i Sant Daniel

El Teatre Municipal de Girona continua estenent la programació d’estiu a barris de la ciutat on habitualment no arriben les arts escèniques i enguany l’Escènit durà les propostes de nou companyies a barris com Sant Daniel, Germans Sàbat i Taialà, a més d’escenaris habituals del cicle com el parc Central o la plaça del Pallol. Els dimarts i dijous del 25 de juny al 23 de juliol, companyies com circ Eia, La Corcoles o els francesos Dyptik oferiran propostes gratuïtes de circ contemporani i dansa a l'aire lliure.

La companyia Circ Pistolet, que ja va passar pel cicle fa dos anys, obrirà l’Escènit amb L’itinerant, una proposta de gran format amb deu acròbates i un músic que faran un recorregut per Taialà i Germans Sàbat tot reivindicant el risc i la tècnica del circ clàssic, però amb una mirada contemporània.

El 27 de juny serà el torn de l’estrena de Carena, el nou espectacle de Mariona Moya, La Corcoles. La gironina, una de les millors funambulistes de l’Estat, actuarà a la plaça de les Botxes, la plaça on històricament s’havien instal·lat els grans circs que visitaven la ciutat, i on just hi havia volat la coneguda trapezista i referent per l’artista Pinito del Oro.

Eia presentarà La pedra de fusta, una proposta que gira sobre la confiança i la necessitat de construir coses plegats, al local social de Sant Daniel el 2 de juliol.

Dos dies després, la plaça del Pallol acollirà una vetllada de dansa amb R.A.V.E, de la ballarina argentina Colacrai, vinculada a L’Animal a l’Esquena de Celrà i amb Rel i grapa, el retrobament de dos germans, Víctor i Raúl Pérez Armero, l’un ballarí i l’altre músic, que revisiten la tradició dels esbarts.

També hi haurà doble proposta el 9 de juliol al parc Central, amb dues companyies que treballen a partir de la improvisació: els belgues Be Flat hi faran Ludo & Arsène, una combinació de parkour i circ acrobàtic aprofitant elements urbans i Losinformalls, Algo habrá que hacer.

El 16 de juliol, la Compagnie Dyptik se oferirà D-Construction a la plaça de l’1 d’octubre, amb un espectacle de dansa urbana sobre una gran bastida metàl·lica i el colofó serà, el 23 de juliol, el premiat Ovvio del Kolektiv Lapso Cirk, que treballen amb fustes i cadires a la recerca de l’equilibri.

L’Escènit d’enguany inclou una classe magistral de Be Flat dirigida a professionals a La Guixera del Col·lectiu de Professionals de Circ de Girona.