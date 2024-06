La sala 2 del cinema Truffaut tanca un mes i mig per millorar-ne la visibilitat

La sala 2 del cinema Truffaut tanca a partir de demà per ser reformada. Unes obres llargament esperades, gairebé des que es va obrir el 18 de novembre de 2022, perquè de seguida s'hi van detectar problemes de visibilitat. Els treballs serviran per reduir l'aforament de 76 a 50 butaques fent una gradació entre les files més pronunciada. A més a més, la distància entre les files serà major per donar més comoditat als espectadors. Aprofitant les obres s'incrementaran les mesures d'insonorització d'aquesta segona sala, que completa l'oferta del Truffaut, a l'edici del Modern. La previsió és que les obres durin entre 30 i 40 dies, amb la qual cosa, l'espai podria reobrir a mitjan del mes que ve. Les obres també afectaran les projeccions de la sala 1, ja que per tal que els treballadors puguin dur a terme les seves tasques, l'accés al públic no es podrà obrir fins a les 17:30 de la tarda. Eliminada la primera sessió a les 16h, se'n crearà una de nova de nit, entre les 22h i 22.30h.

La flamant segona sala del cinema Truffaut es va projectar malament: presenta un desnivell a la platea massa suau i això provoca que hi hagi moltes dificultats per veure la pantalla o seguir els subtítols de les pel·lícules. El problema es resoldrà reduint l’aforament, de 76 a 50 butaques, i ampliant l’alçada dels esgraons que separen les files gairebé el doble, sobre els 20 centímetres. També s’anul·larà la darrera fila de seients per facilitar la mobilitat a l’interior de l’espai: ara si un espectador ha de sortir a mitja sessió és molt probable que hagi de circular per davant la pantalla, i amb aquest canvi, es podrà moure pel fons de la sala.

La reforma de la segona sala del cinema municipal estava prevista des de fa un any, però la burocràcia n'ha acabat allargant els terminis. La licitació de les obres no es va fer fins el desembre passat per un preu de 36.000 euros. El Truffaut, gestionat pel Col·lectiu de Crítics, viu un moment d'esplendor des de l'obertura de la segona sala, que ha permès ampliar l'oferta i projectar més pel·lícules. L'any passat l'equipament va tenir una assistència de 38.802 espectadors, la millor xifra dels seus 23 anys de vida. Amb aquesta dada, no només es van recuperar les xifres d'assistència d'abans de la pandèmia de la covid-19, sinó que pràcticament es van doblar les dades del 2022. Si aquell any el total ja va ser un dels millors del cinema municipal amb 20.028 persones espectadores, el 2023 encara va ser més exepcional. I això tot i les dificultats que passa el sector de l'exhibició cinematogràfica i la poca visió de l'Ajuntament a l'hora de permetre publicitar la cartellera del cinema, el gran (i únic) reclam del Modern, a la façana i a la porta principal.