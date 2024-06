«Les cançons interessants són les que no acabo d’entendre, com si les escrivís un altre»

Els monstres i les criatures fantàstiques del cinema dels anys 80 i 90 inspiren el nou projecte de Ferran Palau, Plora aquí, que es tradueix en un curt i un disc de pop «amb ànima folk i cos de hip-hop» on ressonen veus monstruoses. Després de dos anys allunyat dels escenaris, un dels artífexs del pop metafísic torna amb cançons nascudes de les ganes de jugar a l’estudi, i que dissabte interpretarà en directe a Esponellà, dins el festival Recòndit, en el que serà la presentació de l’àlbum a les comarques gironines.

Palau ha partit d’un imaginari que l’ha acompanyat des de petit, però «sense nostàlgia», per a idear un treball «juganer» plantejat de forma diferent als anteriors. «He fet sis discos i m’han anat força bé, però això et pot pressionar una mica. He buscat una mirada fresca i despreocupada, perquè les expectatives són traïdores», assegura, convençut que «anant a jugar i sense tenir les idees clares», és quan surten les coses. «Més que la cosa cerebral, busco l’espontaneïtat», afirma.

El treball, que representa un canvi natural en el seu so, ha suposat limitar el paper dels seus col·laboradors habituals, Jordi Matas i Joan Pons (El Petit de Cal Eril) i obrir la porta a un nou productor, el Sr. Chen. «M’ha permès materialitzar el que tenia al cap, passar del treball anterior, Joia, molt folk i acústic, i barrejar-lo amb el so hip-hop fins a trobar un equilibri. Jo el veig com un disc amb ànima folk i cos de hip-hop que desemboca en el pop», resumeix.

El disc s’ha gravat volgudament amb recursos «humils», des de casa del músic, amb casset o amb el mòbil, al teatre de Ca l’Eril de Guissona o l’estudi del Sr. Chen; «hi ha coses expressament mal gravades, però la textura lo-fi està treballada perquè soni molt càlida, volia que la meva veu ocupés molt d’espai dins el cap de l’oient, que la música quedés en un pla diferent».

El que no ha canviat, però, és el tema de base de les lletres, l’amor, «un tema gegant que no s’acaba mai». «L’amor, els mostres... el que m’interessa és el misteri, el que no entenc. Per mi, les cançons interessants són les que no acabo d’entendre, és com si les escrivís un altre: una frase ramifica en una altra i quan ho veus sencer, no hi ha una història, però sí una idea general, el fet de trobar a faltar, les parelles que són diferents...».

Tot i que reconeix que no li han sortit tants «haikus com abans» i que «ha desenvolupat més les frases», fent els missatges més intel·ligibles, admet: «soc dolent explicant les meves lletres, perquè jo tampoc les acabo d’entendre».

Pel que fa als directes, Ferran Palau ha renovat la banda -ara l’acompanyen els bisbalencs Marcus Codolà i Emili i Jordi Bosch-, el que es tradueix en «un so més sòlid i no tan elàstic com abans», que tant encaixa en un escenari tan gran com el que ocuparia hores després Lana del Rey al Primavera Sound, la setmana passada com en petites places, com Cal Baró d’Esponellà, on actua dissabte. Aquest estiu també passarà per la Bisbal (FiTM) o Camprodon (Macroclima).

L’important, remarca, no és la mida de l’escenari ni el format, sinó la connexió amb el públic: «és igual milers d’espectadors o trenta, hi ha dies que es fa la màgia».

«A Catalunya tenim molta cultura de la fantasia, però no l’hem sabut traslladar al cinema, hem decidit fer cinema realista», bromeja Ferran Palau, que completa el disc Plora aquí amb un curtmetratge de factura magnífica dirigit per Pablo Maestres. Bruna Cusí i Judit Mascó són les estrelles de la peça, vuit minuts que parlen de la diferència a través d’una història d’amor entre monstres. «Em venia molt de gust implicar-me en les localitzacions, el disseny i la construcció dels monstres, fer-los molt expressius... de petit jo volia dedicar-me als efectes especials del cinema, abans fins i tot de pensar en la música», explica el músic, que reconeix que també l’ha influït l’entorn on viu, a Collbató, perquè «a Montserrat t’influeix el paisatge, però també l’energia estranya i el sentir a parlar de llegendes, albiraments d’ovnis i desaparicions estranyes».

Subscriu-te per seguir llegint