Aquest espai del Barri Vell de Girona fomenta la cultura catalana a través de la formació i la gastronomia

La cultura és un dels elements definitoris d’un poble. La llengua, la literatura o la música i les danses populars són algunes de les seves millors ambaixadores. I, en aquest sentit, mantenir-les vives és una garantia per a la seva transmissió generació rere generació. Catalunya és un territori amb una gran tradició cultural. La sardana, el ball de bastons, la glosa o els cants polifònics han estat eines molt importants de la difusió de la cultura catalana. I des de l’any 2017, al Barri Vell de Girona, hi ha un projecte solidari que té l’objectiu de fomentar la cultura, la llengua, la història i la gastronomia dels Països Catalans.

El Foment ha esdevingut un espai dinamitzador molt important de la cultura a la ciutat. Un projecte que ha democratitzat l'accés a la cultura a tothom qui tingui ganes de conèixer-la, independentment del seu origen i condició social. “Volem ser el punt de trobada per tots aquells qui vulguin aprofundir en el coneixement de la història i la llengua del nostre país, així com gaudir de la cultura catalana i la seva gastronomia”, expliquen. Tot això des d’una visió transversal, inclusiva i intergeneracional.

Una activitat de cançons tradicionals catalanes / Cedida

Per a fer-ho, el projecte està compost de quatre eixos essencials: l’Escola, el Centre, la Taverna i la Fonda. La primera ofereix formació en balls i danses catalanes, entre altres, tant per infants com per adults i per a famílies per donar a conèixer diferents expressions culturals de Catalunya, i els dos últims esdevenen espais gastronòmics que fomenten la cuina catalana a través del producte de proximitat i una agenda d’activitats relacionades amb la cultura.

Cursos de dansa, glosa i cant català a Girona

L'Escola d’El Foment, situada a la Casa Salieti del carrer dels Mercaders de Girona, ofereix formació en l'àmbit de la dansa, la glosa i la cançó d'arrel tradicional. Es tracta de cursos regulars anuals o intensius, a més de tallers monogràfics per a tots els públics.

Les classes es fan amb grups reduïts, en aules adaptades a les activitats i amb professors pedagògicament qualificats. Un dels objectius és afavorir el desenvolupament personal i col·lectiu amb l'aprenentatge, la pràctica, l’experimentació i el gaudi del repertori folklòric i festiu català.

Quins cursos ofereix l’Escola d’El Foment?

L'Escola té una gran varietat d’oferta educativa d'octubre a juny per a totes les edats al seu centre. La Mainada per a nens i nenes de 5 a 13 anys té diferents cursos d’iniciació de dansa i cançó catalanes, on es treballa el moviment corporal i les seves possibilitats d'expressió. Les classes són els dimarts de 17 h a 18 h per la canalla de 5 a 8 anys i els dijous de 18 h a 19 h pels nens i nenes de 9 a 13 anys.

Els joves d’entre 13 i 18 anys i els adults poden gaudir d'una oferta molt àmplia de classes els dimarts, dimecres i dijous a la tarda:

Sardanes: la dansa que combina valors esportius i culturals per treballar la coordinació motora, l'equilibri a la vegada que reforçar l'autoconfiaça i el sentiment de pertinença

la dansa que combina valors esportius i culturals per treballar la coordinació motora, l'equilibri a la vegada que reforçar l'autoconfiaça i el sentiment de pertinença Ball de bastons : la dansa col·lectiva amb tradició a Catalunya on s'aprenen les picades bàsiques en una estona agradable

: la dansa col·lectiva amb tradició a Catalunya on s'aprenen les picades bàsiques en una estona agradable Danses catalanes: balls i danses de grup i de parella del repertori popular on s'identifquen cada gènere, la pulsació i els passos de la coreografia

balls i danses de grup i de parella del repertori popular on s'identifquen cada gènere, la pulsació i els passos de la coreografia Cant polifònic: des de cants de taverna o cançons de treball fins a cantarelles infantils, cants de bressol o cançons religioses

des de cants de taverna o cançons de treball fins a cantarelles infantils, cants de bressol o cançons religioses Ball de bot: s'aprendran les bases dels tres gèneres; la jota, el bolero i el fandango a l'estil de Palma

s'aprendran les bases dels tres gèneres; la jota, el bolero i el fandango a l'estil de Palma Ball folc : es practiquen les danses tradicionals com el xotis, la masurca, la xampanya, la jota o la bourrée

: es practiquen les danses tradicionals com el xotis, la masurca, la xampanya, la jota o la bourrée Glosa: s'aprendrà a improvisar cançons sobre una melodia determinada comunicant idees, rient i debatent a través de la música i la paraula

A més, també hi ha classes especials per a famílies els dimecres a la tarda, per tal que els pares i mares o tutors puguin anar amb els menuts de fins a 4 anys a realitzar diferents jocs i cançons de falda. Els més petits que no arriben als 2 anys poden gaudir de la classe "Ralet, Ralet", que potencia el contacte físic i la veu dolça. Els de 3 i 4 anys poden gaudir de "Patim, Patam, Patum", la classe que impulsa els aspectes sensorials i motrius, així com les relacions amb l'entorn físic

Les inscripcions als cursos estan obertes i es poden realitzar de manera online a través de la web. També es pot contactar a través del correu electrònic Info@elfomentgirona.cat o trucant al 972 651 500.