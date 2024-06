Els Premis d’Arquitectura alerten del retrocés de l’impuls públic al sector

Dos habitatges unifamilars, Casa al Pradet a Vilamacolum i la Casa 1627 a Pals s’han endut ex aequo el Premi Arquitectures de la 26a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona, un símptoma del retrocés de l’aposta pública per l’arquitectura de qualitat que apunta el jurat. I és que els equipaments públics, protagonistes d’altres edicions dels guardons de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), són els grans absents de la selecció d’aquest any.

La Casa 1627 de Pals. / COAC Girona

El jurat comenta que, durant dècades, ajuntaments, ministeris o diputacions han estat els promotors de bona part de l’arquitectura de millor qualitat, i ara alerten que «sembla que aquest impuls públic ha desaparegut o minvat de manera preocupant». «Apel·lem a les institucions perquè facin un esforç per democratitzar l’accés als encàrrecs i promoguin l’arquitectura de qualitat», afirma el jurat format per Izascun Chinchilla com a presidenta, i Anna Noguera i Silvia Blanco com a vocals, que destaquen que en l’edició d’enguany «hi abunda la construcció de dimensions reduïdes, i en concret l’habitatge unifamiliar, que sembla prestar-se més a l’experimentació i, en alguns casos, a la innovació».

Casa al Pradet, a Vilamacolum. / COAC Girona

Unes 300 persones han assistit aquest divendres a l’entrega dels guardons: set distincions atorgades pel jurat d’entre les 24 obres finalistes, i el Premi de l’Opinió, escollit per la ciutadania entre les 80 obres presentades, amb més de 2.300 vots.

La Casa al Pradet a Vilamacolum, de Clara Crous Arquitectura, i la Casa 1627 a Pals, d’Harquitectes comparteixen el premi en la categoria Arquitectures, en la qual el jurat també ha atorgat mencions a la intervenció a la Torre de les Hores a Cervià de Ter, de Fortià Arquitectes i el projecte Reconstruir Can Lluci a Maià de Montcal, de Celobert cooperativa i Marcel Prats Gómez.

«Raigs de Llum» a Olot. / COAC Girona

El premi en la categoria Interiors ha estat per a Equilibri Restaurant a Olot, de Bayona Studio. Dues instal·lacions del festival Lluèrnia d’Olot, Ritual, de NUA arquitectures, i Raigs de llum, de Francisco Spratley Studio, s’han endut els reconeixements de la categoria de Paisatges i Efímers, respectivament.

Equilibri Restaurant a Olot. / COAC Girona

Un muntatge de Temps de Flors, Mar de realitat, obra dels alumnes del màster en Disseny i Producció d’Espais (UPC School – CCCB) s’ha endut el Premi de l’Opinió.

Tot i el toc d’alerta pel que fa a l’obra pública, el tribunal dels guardons destaca la qualitat i diversitat de les obres presentades, a més de la capacitat dels professionals implicats per integrar els projectes en el context social, econòmic, paisatgístic i cultural on sorgeixen.

«Ritual» a Olot. / COAC Girona

«Un percentatge molt significatiu dels projectes tenen en compte estratègies de sostenibilitat, són conscients de l’emergència climàtica i l’encaren amb una actitud proactiva. També hi ha un nombre important de projectes que exploren les condicions particulars de les comarques de Girona, la seva tradició artesana, el seu patrimoni cultural, el seu paisatge, la seva saviesa vernacla, els seus costums gastronòmics o d’ús de l’espai lliure o la seva producció industrial, segons el cas», asseguren.

Les obres premiades i seleccionades d’aquest any es podran veure a la sala d’exposicions Pia Almoina de la Demarcació de Girona del COAC fins al 15 de setembre.