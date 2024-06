Neix la Fira Terres de teatre de sala, un nou "aparador" per als professionals del sector

L’Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya (CIATRE) presentat aquest divendres la Fira Terres de teatre de sala, que vol ser un “punt de trobada” i un “aparador” per als professionals del sector català i espanyol. Emmarcada en el Pla d’Impuls del teatre del Departament de Cultura, la primera edició tindrà lloc del 23 al 26 de gener a Girona i la seva àrea metropolitana. El programa inclourà com a màxim 12 muntatges en català i adreçat al públic adult de companyies amb seu a Catalunya i disponibilitat per girar durant el 2025 i el 2026, i l’objectiu és generar “oportunitats de contractació”. Aquest mateix divendres s’ha obert la convocatòria i el termini per a la presentació de propostes acabarà el pròxim 7 de juliol.

En la roda de premsa de presentació aquest divendres a Barcelona, la coordinadora de Fira Terres (Territori Escènic), Alba Espinasa, ha afirmat el principal objectiu de la fira és “que sigui un aparador per a les companyies de petit i mitjà format que els és molt difícil fer temporada a Barcelona, i que no tenen un espai per a ensenyar les propostes als programadors”. Entre les condicions per a les companyies que vulguin optar-hi hi ha la disponibilitat de “poder girar un any o dos”. Aquest mateix divendres s’ha obert la convocatòria, amb un formulari a la pàgina web de CIATRE, on també es poden consultar les bases.

Una comissió integrada per un representant de CIATRE, un de l’ICEC i tres professionals experts serà l’encarregada de triar un màxim de 12 muntatges, i tindrà en compte criteris de paritat de gènere, diversitat de formats, trajectòria de les companyies, facilitat de reproducció en sales de teatre i viabilitat econòmica i tècnica.

Totes les programacions es faran en català, però també tindran subtítols en castellà, “perquè després puguin girar per Espanya”. Segons Alba Espinasa, es plantegen tant “consolidar el mercat català” com “recuperar el mercat espanyol”. De fet, hi haurà en cada edició una comunitat autònoma convidada, que encara no s’ha decidit, per a propiciar “l’intercanvi”.

La Fira Terres ha estat impulsada per CIATRE i compta amb el suport de l’ICEC i amb la col·laboració del Teatre Municipal de Girona, el Centre de creació d’arts escèniques de Salt, el Teatre de Salt, el Teatre de Bescanó i la sala privada La Planeta de Girona.

“Llarga reivindicació” del sector

La presidenta de CIATRE, Susana Lloret, ha agraït la “confiança” del Departament de Cultura per tirar endavant aquest projecte. “Era una llarga reivindicació del sector, perquè no hi havia cap fira adreçada al teatre de sala dins del territori català”, ha assegurat Lloret.

Per la seva part, el president de l’Institut Català d’Empreses Cultural (ICEC), Edgar García, ha subratllat la “importància” que “hi hagi lideratge privat” en aquesta iniciativa i ha defensat que des del Departament “intenten posar mecanismes a l’abast” per “donar resposta als neguits i necessitats” dels professionals del teatre. També ha valorat la “descentralització” en fer-ho a Girona i la seva àrea metropolitana.