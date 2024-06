El llibre infantil i juvenil surt al carrer a Girona

Conta contes; l’espectacle Planeta blau, nascut a partir del llibre homònim de Dolça Cos, i signatures d’autors gironins com Martí Gironell, Carles Sala i Roger Tarrés són algunes de les activitats de la vuitena edició de la Fira del Llibre Infantil i Juvenil, que organitza Les Voltes Educa, la branca educativa i dedicada al llibre per a infants i joves de la Fundació Llibreria Les Voltes. A banda de la venda de llibres al carrer, la plaça del Vi acull també durant tot el dia altres activitats com tallers adreçats a les famílies i jocs de taula.

Mantenint el format de l'any passat, la fira té una parada al centre de la plaça amb tota mena de títols per als més menuts, un escenari que al matí ha acollit conta contes i un apartat per a les signatures de llibres. La revolució de les Metones, el darrer conte publicat per Mercè Palay Escardó i Sandra Ferrer Bofill amb dibuixos de Luisa Roth; i L’embolic del doble sentit, de Clara Vilà Ferrés i Anna Pujol Batllosera, il·lustrat per Carla Giró són els contes ha pogut sentir la mainada, mentre el garrotxí Martí Gironell compartia impressions a la mainada sobre la darrera aventura del Talp Felip, ara als Jocs Olímpics, al costat de J.C. Negre, l'autor d'en Siset, l'aventurer gironí.

També hi ha hagut espai per als tallers, com el dedicat a dibuixar i pintar a partir d'El jardí dels pensaments de Teresa Roig, Creació d’històries i personatges de fantasia i el del joc de cartes de didàctica musical Gong! creat per la guitarrista i professora de música gironina Meritxell Pubill.