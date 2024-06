Sant Daniel celebra la tercera Fira del Disc

La pista esportiva del CREC, al barri de Sant Daniel de Girona, acull aquest dissabte la tercera edició de la Fira del Disc de col·leccionisme i nou de la Vall de Sant Daniel. La cita combina la part de parades, amb onze estands que venen vinils, amb la música en directe. El matí ha començat amb un vermut musical de Waltrapa and the Cashmakers i a la tarda, la música continua amb Eric Fuentes, líder del grup Unfinished Sympathy, que presenta una selecció de temes del seu projecte en solitari, així com alguna versió de la seva banda. El punk rock de Xiclet (18 h) i dels Sonic Beast (20 h) tancarà l'apartat de concerts.

Pubilla Hilton, Crustaci, Uri Groovie, Miss Calylpsoi!, Cràpula Ye Ye i DD s'ocupenn d'amenitzar amb música punxada la resta de la jornada.

La fira és organitzada per l'Associació de Veïns de la Vall de Sant Daniel i compta amb el suport de l'Ajuntament de Girona.