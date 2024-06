El cicle 66Butaques reuneix 300 espectadors i anuncia Ferran Palau per la tardor

El cicle 66Butaques s’acomiada divendres vinent amb una festa al pati de La Cate de Figueres després d’haver reunit uns 300 espectadors en la cinquena edició. La cita, amb concerts de molt petit format a la sala petita de La Cate s’ha consolidat en l’escena cultural empordanesa i de desembre a juny ha comptat amb artistes com Queralt Lahoz, Júlia Colom i Meritxell Neddermann. Per la sisena edició, el cicle continua fidel al format íntim, amb només 66 butaques, i avança el primer nom: Ferran Palau, que presentarà el seu darrer disc, Plora aquí, a la tardor.

Pel que fa a la festa final del 14 de juny, que és gratuïta, encetarà la nit l'actuació de Heal, la banda formada per l’empordanesa Laia Vehí, amb Dani Ambrosí, Edu Mató i Raül Pérez, que s’ha donat a conèixer en el darrer any i mig, i la tancarà la sessió de Dj Ryna.