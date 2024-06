L'Ésdansa crea un espai formatiu i d'investigació de la dansa d'arrel tradicional

El festival Ésdansa de les Preses (Garrotxa) reforça l'oferta formativa i crea una branca per a majors de 16 anys enfocada a la investigació de la dansa d'arrel tradicional. Els organitzadors han anunciat que el Guaret, que és tal com es coneixerà el nou espai, serà un lloc de treball tranquil, de diàleg i repòs de les idees de creació. El curs es farà els matins de la setmana del dilluns 19 al divendres 23 d'agost i està pensat per a persones amb experiència en el món de la dansa que vulguin aprofundir en aquesta disciplina en l'àmbit tradicional. A banda del Guaret, l'Ésdansa manté els tallers per a infants d'entre 3 i 11 anys i segona línia per a joves d'entre 12 i 16 anys i la secció d'adults.

La formació agafa pes en el festival Ésdansa, el festival de dansa d'arrel tradicional que aquest estiu celebrarà la 42a edició. Les sessions formatives es faran la setmana entre el dilluns 19 i el divendres 23 d'agost i es dividiran en tres seccions. Per una banda, hi haurà el Petit Ésdansa't, un conjunt de tallers per a infants d'entre 3 i 11 anys.

En aquest espai, els participants podran descobrir la música i algunes de les danses que podran veure al llarg del festival. A més, l'esbart Sicoris de Lleida faran un treball de dansa a partir del joc, l'experimentació i el descobriment del gest per transmetre la tradició a partir del ball i el moviment.

El 2017 va néixer l'Ésdansa't Jove, un espai formatiu per a adolescents d'entre 12 i 16 anys que busca apropar la creació i totes les eines de la dansa d'arrel tradicional. Compta amb diversos formadors que donen les bases i el coneixement de cada cultura dels països que visiten el festival en cada edició per conèixer millor les danses que interpretaran i el bagatge cultural.

L'oferta formativa continua amb Ésdansa't Adult amb tallers per a majors de 16 anys i que pretén difondre les danses tradicionals del país i de la resta de regions que visiten les Preses durant el festival. Aquest any hi participaran l'Everest Nepal Cultural Group, el Kolovit de Bòsnia i Hercegovina, Rising Choreos de Malari o el Ballet Folklórico Manuel Acosta de Bolívia. També hi haurà formadors com Juan Carlos Lérida, Pere Seda, Pilar Capdevila o Sandra Turó.

Per últim, el festival ha optat per obrir una nova línia pensada per a persones amb més experiència en l'àmbit de la dansa tradicional i per això els organitzadors han creat el Guaret. Es tracta d'un espai de treball tranquil, diàleg i repòs de les idees de creació. En aquest espai hi participaran Juan Carlos Lérida, Jon Maya, Julen Achiary, Andrés Marín i Magí Serra i estaran guiats per Marina Escoda. Els interessats ja poden inscriure's en aquests cursos a través de la pàgina web del festival.