«Lúnic pecat que hi ha és trair-nos a nosaltres mateixos»

Tots portem una doble vida?

Crec que sí. Però no em refereixo a una doble vida exterior. Vull dir que mai som del tot sincers, sempre hi ha una cosa que ens quedem. La vida exterior que portem i la interior que sentim, a vegades no tenen absolutament res a veure.

Per què portem aquestes dues vides, que és una cosa esgotadora?

Perquè estem sempre pendents del judici sobre el que fem, no només per part dels altres, també ens jutgem nosaltres mateixos. Vivim amb això, acostumem a creure que és por del judici que ens farà la família, la religió, etc. Jo crec que no és així, que som nosaltres mateixos els que ens jutgem, és una decisió nostra.

Seria viable viure amb la sinceritat absoluta?

No crec que fos viable. Potser en la ficció sí que és viable un relat molt més sincer, perquè la ficció permet parlar de coses molt més reals, en certa manera la novel·la és una eina d’autodescobriment total. Però a la vida, no es pot ser totalment sincer seria un caos absolut. La persona que diu que sempre és sincera, no crec que tingui gaire vida social (riu). Ho hem de ser amb nosaltres mateixos. Jo no vull la sinceritat absoluta per part de tothom, i cada vegada menys. Si vull una opinió sobre la meva novel·la la demanaré a un amic, no a un enemic (riallada)

Hi ha més adulteri del que pensem, però perquè no està clar on hem de posar la frontera

Hi ha més adulteri del que normalment pensem?

N’hi ha més del que pensem, però perquè no està clar on hem de posar la frontera. Què adulteri i què no? Per algú, pot ser adulteri el menor flirteig. En canvi, hi ha gent que aposta per les relacions lliures, i en aquest cas mai no hi ha adulteri. El seu marge és un altre. Per mi adulteri seria el trencament d’un pacte. Hi ha relacions que tenen un pacte i n’hi ha que tenen un altre pacte. Cadascú té una manera de fer.

Quan era petita resava per tenir una vida apassionant, que em passessin moltes coses. Em penso que em vaig passar de voltes!

Existeix el pecat?

No, per mi no existeix. És completament erroni, intrusiu, fins i tot. Cadascú és com és, hem d’acceptar la humanitat, i la humanitat implica allò que considerem pecat. Per mi, l’únic pecat que mereix aquest només trair-nos a nosaltres mateixos.

He observat que al seu llibre explica els fets però no els jutja. En la vida real tampoc no jutja?

Suposo que ja tinc una edat i prenc distància. Prefereixo tenir una mirada neutra. No m’agrada jutjar, ningú no sap els motius i les causes per les quals actua l’altra gent. Miri, a la sèrie Breaking Bad -que considero una obra mestra-, el protagonista de la qual, comença amb una petita decisió, que el porta a una altra, i a una altra… fins que es converteix en un monstre. Entranyable, però un monstre. I penses: em podria passar a mi. A vegades la vida et porta a un lloc, casualment. O sigui que és millor no jutjar.

L’humor ajuda a suportar aquesta vall de llàgrimes?

L'humor és la veritat. Sense ell, ens n’aniríem a la merda. Diria que la realitat és el que passa per aquest tamís de l’humor. Perquè res no és tan greu, i l’humor ens ho fa entendre. L’humor és el que davant de les coses que ens passen a la vida i que crèiem insuportables ens diu «no n’hi ha per a tant».

Sense humor seria força difícil d’entendre la política espanyola ni la catalana, potser…

A mi la política m’agrada només en la història, quan ja tenim prou perspectiva per entendre el que va passar i les causes. La política en present és massa irreal, potser sí cal posar-hi humor. En tot cas, com deia abans, millor no jutjar-la.

A vegades la vida et porta a un lloc, casualment. O sigui que és millor no jutjar.

La seva vida és també massa convencional com ho és en aparença la de la seva protagonista Clara?

Ui, al contrari, jo quan era petita resava, li prometo que resava per tenir una vida apassionant, que em passessin moltes coses que no em morís sense saber què era una vida intensa. Em penso que em vaig passar de voltes! Realment, no puc dir que hagi tingut una vida gens convencional. M’he casat per tercer cop, tinc fills i fillastres per omplir dues furgonetes, vaig estudiar humanitats, vaig treballar, vaig tornar a la universitat, publico la meva primera novel·la, he rodat un teaser d’aquesta novel·la... No m’avorreixo, no. I vull deixar clar no tinc res contra les vides convencionals, crec que totes les vides tenen coses interessants.

Subscriu-te per seguir llegint