Miguel Poveda, Marisa Monte i Rita Payés, entre les 56 propostes de la nova temporada a l’Auditori de Girona

La nova temporada de l’Auditori de Girona comptarà amb 56 propostes entre les quals reconeguts noms de l'escena musical com Miguel Poveda, Marisa Monte, David D’Rivera o la catalana Rita Payés. Marillion, Tarta Relena, Júlia Lezhneva, Arcadi Volodos i Grigory Sokolov també passaran per l'escenari en una temporada que vol ser "un salt endavant" per a l'equipament gironí. En aquesta ocasió, a més, l'artista convidada serà la funambulista Mariona Moya. Les entrades i els abonaments ja estan a la venda al web de l'auditori. "L’Auditori és un equipament fonamental per fer de Girona una ciutat referent en cultura, en una cultura plural, rica i oberta a tots els públics", afirma el tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats.

Consolidat com un equipament cultural de "primer nivell" a Catalunya, aquesta temporada l'Auditori s’expandeix i presenta una programació anual amb una seixantena de propostes d’estils diversos, tant pel que fa a músiques modernes com de clàssica.

La nova temporada compta amb noms destacats de l’escena catalana, estatal i internacional, i ofereix una plataforma per a la creació i difusió de la cultura gironina i catalana. Cal destacar que, tot i la presència de grans artistes d’àmbit internacional, el 70% dels artistes programats provenen de Catalunya, fet que "consolida l’equipament com un motor de creació i exhibició de la música del país".

La programació, a més, compta amb tres estrenes absolutes: l’espectacle 'JONCS', de La Corcoles, l’espectacle per a tots els públics 'Rebel' i el nou repertori de 'Libérica', del contrabaixista Manel Fortià. També tindrà quatre actuacions en primícia a les comarques gironines: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona, Lucia Fumero, C.O.U., i Miguel Poveda amb el seu darrer disc Poema del cante jondo; un concert únic a l’Estat espanyol: el grup líder del rock neoprogressiu dels anys vuitanta Marillion; un concert únic a Catalunya: la cantant i compositora carioca Marisa Monte; i tres presentacions d’àmbit català: És pregunta, de Tarta Relena, inclòs en els quatre únics concerts de presentació a Catalunya, Cantant les quaranta, d’Els Pets, que serà el primer concert de celebració del 40è aniversari del grup, i el final de la trilogia de Niño de Elche.

La nova programació compta amb grans noms d’àmbit català, estatal i internacional. En el cas de les músiques modernes hi haurà les actuacions de Miguel Poveda, Santiago Auserón, Sergio Dalma, Guillem Gisbert, Rita Payés, Marisa Monte, Ara Malikian, i Israel Fernández, entre d’altres. I, en l’àmbit de la clàssica, destaquen el violoncel·lista Jean-Guihen Queyras, la soprano Julia Lezhneva, el pianista Arcadi Volodos, el també pianista Grigory Sokolov, i el clavecinista Ton Koopman, entre d’altres.

Pel que fa a projectes únics, en aquesta nova temporada es podran veure dues propostes per encàrrec de l’Auditori (Paquito D’Rivera & Girona Jazz Project, i Amaro Freitas amb Momi Maiga). Així mateix, s’oferirà una actuació única amb la GIO Symphonia i un artista internacional del qual pròximament es desvelarà el nom.

Pel que fa al compromís amb la creació, l’Auditori de Girona manté un vincle constant amb altres agents de l’àmbit musical com La Marfà – Centre de Creació Musical, mostrant diversos projectes provinents del seu Programa de Suport a la Creació. En aquest sentit, es podrà veure per primera vegada a les comarques gironines el nou concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona. Així mateix, es podrà veure C.O.U., Centre d’Observació de l’Univers, nou projecte de Joan Pons (El Petit de Cal Eril), un espectacle que també comptarà amb la col·laboració del Bòlit. Destaca també el nou disc de la jove pianista Lucía Fumero, sota el títol de Folklore. Finalment, cal destacar el vincle amb diverses formacions orquestrals com són la GIO Symphonia, l’Orquestra de Girona, la JOCG i la Cobla Ciutat de Girona, sense oblidar formacions corals de la ciutat com el Cor Geriona.

En el marc del mateix compromís amb la creació, s’ha desenvolupat el projecte d’Artista Convidat/da, basat a suggerir a destacats creadors i creadores del nostre entorn, el diàleg i la contaminació de l’ànima musical de l’Auditori de Girona amb altres formes d’expressió artística. Després de la presència de la paraula (Narcís Comadira), el gest (Sol Picó) i la llum (Playmodes Studio), ara és el moment del circ, amb l’artista gironina especialitzada en funambulisme Mariona Moya (La Corcoles). Oferirà tres propostes durant la temporada: JONCS (peça de nova creació per encàrrec de l’Auditori de Girona), GRIS i H.

Pel que fa al projecte social i educatiu de l’Auditori de Girona, l’Auditori Obert, aquesta temporada l’equipament gironí ofereix 12 xerrades prèvies per preparar els concerts, tres concerts comunitaris i cinc concerts per a escolars, entre d’altres. Un treball constant per tal de fer accessible l’equipament a tothom, dins del qual destaquen propostes com La Venècia de Vivaldi, concert de Carnestoltes, en el marc del qual s’ha organitzat un concurs de màscares entre el públic; el concert participatiu Tirant lo Blanc, d’Antoni Ros-Marbà, en el qual els cors de Girona uniran les seves veus per interpretar aquesta cantata del reconegut compositor català, que també en serà el director; també una nova edició del Canta Gran, i del Messies Participatiu. Sense oblidar programes com el d’Apropa Cultura, les matinals d’orquestra per a diversos col·lectius, el servei de canguratge o l’Espai Calma, entre d’altres.

Les entrades i els abonaments ja estan a la venda a www.auditorigirona.org, excepte les propostes de Sergio Dalma i Marillion, que es posaran a la venda pròximament.