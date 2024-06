Una exposició immersiva a Barcelona mostra més d'una seixantena d'obres de Salvador Dalí

El Reial Cercle Artístic de Barcelona ha presentat aquest dimecres 'Dalí challenge. No saps res de mi', una mostra immersiva que utilitza la tecnologia per apropar-se a l'obra de l'artista empordanès. A través de llenços en caixes de llum, vinils, pantalles, ulleres 3D i altres recursos tecnològics, l'exposició replica més d'una seixantena de les obres més emblemàtiques de Dalí, com 'La persistència de la memòria'- que dona la benvinguda a l'espai- o 'Noia a la finestra'. Així ho ha explicat Álvaro Prades, CEO de SeedsXR, la productora de l'exposició, que ha afegit que l'objectiu és conèixer Dalí a través d'un nou format expositiu. "Estem convençuts que si Dalí estigués viu estaria utilitzant aquestes tecnologies", ha remarcat.

L'experiència immersiva de la mostra es fa evident des de l'entrada a la sala, on els visitants poden visualitzar un vídeo de l'arbre genealògic de l'artista, amb imatges dels seus pares i d'ell mateix durant la infància. A partir d'aquí, l'espectador pot començar un recorregut per les 65 rèpliques digitals d'obres de Dalí, les originals de les quals es troben en onze museus i col·leccions privades d'arreu del món.

Segons Prades, l'exposició combina el punt immersiu i didàctic amb trets més tradicionals, amb l'objectiu de sortir de l'espai "sabent més de Dalí". "S'exposa la seva obra d'una manera molt propera, equilibrant els dos formats", ha constatat el director general de la productora, que també ha agregat que la tecnologia permet que la mostra sigui "sobretot, divertida".

Els visitants poden gaudir d'una experiència guiada per àudio-relat en format de pòdcast, disponible en català, castellà i anglès, que els ajuda, tal com ha matisat Prades, a "embarcar-se en una exploració personal i màgica de la vida de Dalí", així com de la seva interacció amb el món del s.XX. De fet, l'exposició no només vol retre homenatge a l'artista empordanès, sinó que pretén involucrar al públic i que aquest "dialogui contínuament" amb l'obra de Dalí.

Entre els recursos tecnològics utilitzats, destaca una sala on els espectadors poden gaudir d'una experiència immersiva a través d'unes ulleres en 3D. Així, també es poden trobar amb obres de realitat augmentada,'micro mapping' i pantalles gegants amb ampliacions a gran escala de les obres. Un format, que, per a Prades "permet veure detalls que en les obres originals no es podrien percebre amb tanta qualitat". "Veuran un Dalí molt pròxim", ha insistit.

Així, Prades ha assegurat que si Dalí estigués viu "estaria utilitzant aquestes tecnologies immersives". "Ell va ser un pioner i va utilitzar recursos en 3D, per això pensem que aquesta tecnologia ajuda a viure'l d'una manera diferent", ha afegit.

Quatre espais temàtics

En concret, la mostra consta de quatre espais temàtics: 'Descobrint Dalí', que recorre la vida i l'obra de l'artista a través de les seves obres més significatives; 'Dalí Polièdric', que explora les diferents facetes del geni, com la seva incursió al cinema i la publicitat; 'Les obsessions de Dalí', que inclou aspectes de la seva relació amb Gala, el món oníric i estereoscòpia; i 'La inspiració de Dalí', que gira entorn la geografia que va inspirar l'artista.

Totes aquestes sales s'han adaptat al Reial Cercle Artístic de Barcelona, l'espai que acull l'obra després del seu pas per Madrid. Prades ha explicat que buscaven un espai "més petit i amb més encant" per l'exposició a Catalunya, ja que a Madrid es va fer en un format de 2.000 m2. "Aquí la superfície expositiva és de 500 m2", ha matisat.

L'exposició ha estat creada per Artdidaktik, una empresa catalana dedicada al món cultural i especialitzada en la difusió de les arts de forma lúdica, i s'ha impulsat a Barcelona a través de la productora barcelonina SeedsXR, que treballa en l'ús de tecnologies com la realitat virtual o la realitat mixta. La instal·lació obre les portes al públic aquest dijous i es podrà visitar durant quatre mesos.