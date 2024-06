Els Pets interpretaran a Girona quatre dels seus àlbums més icònics

Cantant les quaranta és el títol de la gira amb la qual Els Pets celebraran l’any vinent quatre dècades de trajectòria. El grup de Constantí, amb Lluís Gavaldà, Joan Reig i Falin Càceres, al capdavant, iniciarà la gira a l’Auditori de Girona amb un doble concert el cap de setmana del dissabte 1 i diumenge 2 de febrer. Seran dos concerts clarament diferenciats, atès que en el primer la banda interpretarà íntegrament els àlbums Calla i balla (1991) i Som (2018), mentre que en el segon faran el mateix amb Bon dia (1997) i Agost (2004). Les entrades per aquests dos concerts es poden comprar per separat (a partir de 28 euros per dia) o en forma d’abonament conjunt (a partir de 48 euros).