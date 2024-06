Una exposició al MNAC reivindica i redescobreix l’artista gironí Adolf Fargnoli

El MNAC acull una mostra dedicada a l’ebenista i orfebre gironí d’origen italià Adolf Fargnoli (1890-1951), organitzada pel Museu Nacional en col·laboració amb la Fundació Rafael Masó i comissariada per la historiadora de l’art Pilar Vélez. ‘Adolf Fargnoli. Del Noucentisme a l’avantguarda’ aplega una selecció significativa de la producció de l’artista, especialment capsetes i creus de fusta tallada amb aplicacions ceràmiques. El director de la Fundació Rafel Masó, Jordi Falgàs, ha dit a l’ACN que la mostra és una reivindicació i un redescobriment de Fargnoli. L’exposició de petit format és una versió ampliada de la mostra que es va poder veure a la Casa Masó de Girona des de finals de l’any passat al passat 20 d'abril.

El director de la Fundació Rafel Masó ha ressaltat que Fargnoli era “un artista i un creador que moltes vegades va ser qualificat amb un to pejoratiu com artesà”. Segons Falgàs, “estem davant d’un cas excepcional d’un creador únic en el panorama català de principis del segle XX. Era un personatge original i per això segurament desconcertava”.

La comissària Pilar Vélez ha explicat, també en declaracions a l’ACN, que Fargnoli és un personatge que dona molt de si i és molt misteriós: “Per això l’hem descobert ara al MNAC com fa 106 anys es va descobrir a Barcelona a les galeries laietanes. El MNAC el redescobreix ara”, ha afegit. Vélez ha dit sobre Fargnoli que darrera d’una persona molt discreta, era “un home de grans relacions públiques i que se sabia bellugar molt bé” i va aconseguir portar les seves peces a tot arreu.

El projecte és fruit d’una nova recerca portada a terme per Vélez, que ha tret a la llum nombroses peces fins ara desconegudes de l’artista, així com les d’alguns dels seus imitadors. La recerca ha permès reunir més de 90 peces, especialment capsetes i creus de fusta tallada amb aplicacions ceràmiques, obra d’Adolf Fargnoli i d’algun imitador seu, així com també alguns dissenys ceràmics que va realitzar a l’obrador de Can Marcó de Quart.

També s'inclouen catàlegs de les seves exposicions, que descobreixen la seva vessant de grafista; així com un centenar de documents inèdits: projectes de les seves creacions, originals dels dissenys gràfics, fullets publicitaris, documents personals i algunes fotografies.

Nascut a La Bisbal d'Empordà l’any 1890 i d’origen italià, Fargnoli va ser un artista que va deixar “una empremta significativa” al cor del Noucentisme gironí. Descobert per l'arquitecte Rafael Masó, Fargnoli va emergir com un virtuós de la talla de fusta i va destacar especialment per les seves arquetes amb aplicacions metàl·liques i interiors folrats de seda, cada una amb un nom poètic que les caracteritzava.

Amb cinquanta exposicions tant a nivell nacional com internacional entre 1918 i 1933, Fargnoli va ser aclamat per crítics, artistes i intel·lectuals. No obstant això, el 1932 va marcar un punt d'inflexió en la seva trajectòria quan es va transformar en un dissenyador fascinat per l'estètica de Hollywood. Radicat a Barcelona, va desenvolupar les seves creacions "D'Annali", una línia de bijuteria femenina que no va arribar mai a materialitzar-se.

Catàleg

El projecte acompanya una coedició de catàleg realitzada per ambdues institucions i Úrsula Llibres, i ofereix als visitants una oportunitat de submergir-se en la rica història d'aquest artista multifacètic.

La mostra de petit format es podrà veure a la sala 68 de la col·lecció d’Art Modern MNAC des d’aquest divendres fins al 20 d’octubre.